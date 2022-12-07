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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил, что США не поощряли удары Украины по России

Блинкен: США не поощряли удары Украины по территории России
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США не помогали Украине в нанесении ударов по территории России и не поощряли этого, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает Bloomberg.

«Мы не поощряли и не предоставляли возможности украинцам наносить удары внутри России», — сказал он.

При этом он добавил, что «важно понимать, через что украинцы проходят каждый день», напомнив о выведении на Украине из строя инфраструктуры для подачи электричества, тепла и воды.

С аналогичными высказываниями ранее выступил представитель Госдепа Нед Прайс. «Как заявлял президент [США Джо Байден], мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», — сказал он.

5 декабря Минобороны сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» — в Саратовской. Украинcкие дроны удалось перехватить, их обломки повредили обшивку корпусов двух самолетов, погибли трое военнослужащих и четверо пострадали, утверждало ведомство.

Министерство назвало произошедшее «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

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Военная операция на Украине Энтони Блинкен
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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