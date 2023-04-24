Подоляк назвал «катастрофическую функцию» статьи о планах удара по Москве

В офисе Зеленского опровергли данные о планах Киева нанести удары по Москве в годовщину начала военных действий. Подоляк сообщил, что подобные статьи формируют на Западе негативное представление об Украине как инфантильной стране

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Статья The Washington Post о том, что Украина планировала нанести удары по российской территории в годовщину начала военных действий — это «странная медиа-сенсация» и конспирология, написал в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Подоляк задался вопросом, зачем Украине нужна была бы такая «одноразовая акция», отметив, что она вряд ли бы изменила ход боевых действий или упразднила потребность Киева в оружии.

По мнению советника офиса президента, у таких статей только одна «катастрофическая функция»: они формируют на Западе негативное общественное мнение об Украине, как об импульсивной и инфантильной стране, которой нельзя доверять серьезное оружие. «Сознательно или бессознательно это делается — другой вопрос», — добавил он.

В своей статье WP ссылалась на утекшие секретные документы США. В них утверждалось, что глава управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поручил подчиненным «готовиться к массированным ударам» 24 февраля 2023 года по Москве и Новороссийску. Согласно документам, США из опасений реакции России попросили Киев отменить атаку. WP отмечала, что этот разговор состоялся 13 февраля, в день, когда власти США призвали американских граждан покинуть территорию России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать данные WP, сказав только, что Украина сама принимает решения о том, что ей делать, чтобы защитить себя. В минувшем декабре он говорил, что Соединенные Штаты не помогали Украине в нанесении ударов по территории России и не поощряли этого. Однако, как сказал представитель Белого дома Джон Кирби, Вашингтон оказывает Киеву разведывательную и информационную поддержку для обороны, проведения операций и продолжения попыток вернуть Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области (большинство стран не признают итоги референдумов, после которых эти территории вошли в состав России, а Москва считает вопрос их принадлежности закрытым и исключает возможность его обсуждения).

Российский президент Владимир Путин обещал, что страна будет защищать территорию всеми силами и средствами, подчеркнув, что «это не блеф». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Ранее он допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».