Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
Федерацию шахмат России приняли в состав азиатской федерации Спорт, 15:19
Redmi показал полностью заряжающее за 5 минут смартфон устройство Life, 15:16
На российских дорогах станет больше камер Авто, 15:12
VW начал запрещать параллельный импорт машин в Россию. Что теперь будет Авто, 15:11
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 15:10
Жилье в Армении: сколько стоит и как купить Недвижимость, 15:05
Хачанов проиграл на старте теннисного турнира в Дубае Спорт, 15:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Конференция ISU не будет обсуждать допуск фигуристов из России на турниры Спорт, 14:58
Инвесторы не верят в «мягкий тон» центробанков. Чего они опасаются Pro, 14:43
Лавров оставил «на совести» Пашиняна слова об угрозе от военных России Политика, 14:34
«Саундтрек года». Ремикс «Комарово» из Atomic Heart ворвался в музчарты Life, 14:32
У посольства России в Берлине убрали подбитый российский танк Политика, 14:28
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 14:27
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:26
Общество ,  
0 

Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника под Коломной
Дрон упал неподалеку от газокомпрессорной станции, он не взорвался, разрушений нет
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Подмосковье вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, его целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал», — сообщил он. По словам Воробьева, жертв и разрушений на земле нет.

Фото:g_ramenskoe / VK Фото:g_ramenskoe / VK Фото:g_ramenskoe / VK Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губастово находится примерно в 20 км к северу от Коломны. По данным «112», дрон нашли в 100 м от компрессорной станции, взрыва в результате крушения не было, работа газовых сетей не нарушена. SHOT уточняет, что речь идет об объекте «Газпрома».

На газокомпрессорной станции «Воскресенск», которая расположена близ Губастово, РБК подтвердили падение беспилотника рядом со станцией. «Разрушений нет, пострадавших нет, пожара тоже не было», — сообщили там.

Она относится к магистральному трубопроводу Касимовское ПХГ — КС «Воскресенск», мощность ее оборудования составляет 40,5 МВт. Газопровод открыли в 2009 году для обеспечения бесперебойности поставок газа в Москву и Подмосковье, поскольку до этого сильные морозы приводили к максимальной нагрузке на газопроводы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» и в Минобороны России.

Читайте на РБК Pro
Прыгай — заработаешь больше: почему поколения Y и Z выбирают джоб-хоппинг
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
Почему найти удаленную работу становится все сложнее
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе нашли обломки трех беспилотников. В результате в домах были выбиты окна, повреждения также получили автомобили. Никто не пострадал. Утром 28 февраля дрон влетел в окно квартиры жилого дома в Белгороде, никто не пострадал, жильцов эвакуировали.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Любовь Порываева Любовь Порываева
При участии
Тимофей Дзядко
Андрей Воробьев Подмосковье Коломна беспилотники
Материалы по теме
Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде
Политика
Гладков сообщил об атаке трех беспилотников на Белгород
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter