Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье

Дрон упал неподалеку от газокомпрессорной станции, он не взорвался, разрушений нет

Фото: Google Maps

В Подмосковье вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, его целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал», — сообщил он. По словам Воробьева, жертв и разрушений на земле нет.

Губастово находится примерно в 20 км к северу от Коломны. По данным «112», дрон нашли в 100 м от компрессорной станции, взрыва в результате крушения не было, работа газовых сетей не нарушена. SHOT уточняет, что речь идет об объекте «Газпрома».

На газокомпрессорной станции «Воскресенск», которая расположена близ Губастово, РБК подтвердили падение беспилотника рядом со станцией. «Разрушений нет, пострадавших нет, пожара тоже не было», — сообщили там.

Она относится к магистральному трубопроводу Касимовское ПХГ — КС «Воскресенск», мощность ее оборудования составляет 40,5 МВт. Газопровод открыли в 2009 году для обеспечения бесперебойности поставок газа в Москву и Подмосковье, поскольку до этого сильные морозы приводили к максимальной нагрузке на газопроводы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» и в Минобороны России.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе нашли обломки трех беспилотников. В результате в домах были выбиты окна, повреждения также получили автомобили. Никто не пострадал. Утром 28 февраля дрон влетел в окно квартиры жилого дома в Белгороде, никто не пострадал, жильцов эвакуировали.