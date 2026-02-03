 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД Финляндии увидел «неверный сигнал» в идее диалога с Россией

В МИД Финляндии считают, что идея о диалоге Европы с Москвой может послать «неверный сигнал». Это не будет означать сближение с Россией, заверила глава ведомства Валтонен. Путин ранее говорил, что ЕС сам прервал связи с Москвой
Элина Валтонен
Элина Валтонен (Фото: Gian Ehrenzeller / AP / TACC)

Предложения Франции, Италии и других стран Европы вступить в диалог с российским президентом Владимиром Путиным ошибочны, заявила глава финского МИДа Элина Валтонен, передает Die Welt.

«Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», — сказала министр.

Обязательным условием для любого телефонного разговора с российским президентом будет предварительное согласование целей этой беседы в Европе, считает Валтонен. «Пока я не видела ни одной стратегии на этот счет», — пояснила она. Возможные телефонные переговоры между европейской стороной и Путиным не будут означать изменение курса ЕС по России и не укажут на сближение с Москвой, заверила министр.

Европе придется вести диалог с президентом России по вопросу завершения конфликта на Украине, заявил в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Однако такие переговоры возможны только при наличии плана, добавил он. 

Рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Генсек НАТО назвал срок прибытия на Украину иностранных войск
Политика
Марк Рютте

С конца декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично неоднократно призывали открыть дипломатические каналы связи с Путиным. Правительства стран Европы даже выступали за назначение собственного представителя для контактов с Россией, писала Politico. В числе возможных кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров счел обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику». В феврале в Кремле рассказали, что контакты между российским лидером и Макроном все еще отсутствуют.  

Путин в начале декабря говорил, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Он допустил, что Европа может вернуться к переговорам, если учтет «реалии на земле». 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Валерия Доброва
Финляндия Россия переговоры Европа МИД
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль рассказал об отсутствии контактов между Путиным и Макроном
Политика
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Политика
Лавров заявил, что Европа вбивает клинья между Россией и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
В «досье Эпштейна» оказались статьи о крупнейших бизнесменах России Бизнес, 14:32
В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ Политика, 14:26
Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским атлетам по допинг-делам Спорт, 14:22
Росреестр предложил упростить оформление общего имущества в СНТ Недвижимость, 14:17
Лукашенко проверил Генштаб и Минобороны «на случай войны» Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике Общество, 14:10
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Новак заявил о замедлении роста экономики до 1% в 2025 году Экономика, 14:07
Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться Бизнес, 14:04
Дегтярев пообещал поддерживать 13 российских атлетов на Олимпиаде Спорт, 13:58
Тест: как хорошо вы ориентируетесь в современной науке Тренды, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос Бизнес, 13:52
Рютте заявил о неизбежных трудных решениях для мира на Украине Политика, 13:50