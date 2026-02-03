МИД Финляндии увидел «неверный сигнал» в идее диалога с Россией
Предложения Франции, Италии и других стран Европы вступить в диалог с российским президентом Владимиром Путиным ошибочны, заявила глава финского МИДа Элина Валтонен, передает Die Welt.
«Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», — сказала министр.
Обязательным условием для любого телефонного разговора с российским президентом будет предварительное согласование целей этой беседы в Европе, считает Валтонен. «Пока я не видела ни одной стратегии на этот счет», — пояснила она. Возможные телефонные переговоры между европейской стороной и Путиным не будут означать изменение курса ЕС по России и не укажут на сближение с Москвой, заверила министр.
Европе придется вести диалог с президентом России по вопросу завершения конфликта на Украине, заявил в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Однако такие переговоры возможны только при наличии плана, добавил он.
Рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
С конца декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично неоднократно призывали открыть дипломатические каналы связи с Путиным. Правительства стран Европы даже выступали за назначение собственного представителя для контактов с Россией, писала Politico. В числе возможных кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.
В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров счел обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику». В феврале в Кремле рассказали, что контакты между российским лидером и Макроном все еще отсутствуют.
Путин в начале декабря говорил, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Он допустил, что Европа может вернуться к переговорам, если учтет «реалии на земле».
