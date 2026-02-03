 Перейти к основному контенту
Генсек НАТО назвал срок прибытия на Украину иностранных войск

Рютте анонсировал прибытие войск на Украину сразу с заключением мира
Иностранные контингенты появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения, заявил генсек НАТО. Размещение там западных сил для Москвы неприемлемо и будет расцениваться «как иностранная интервенция»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

Иностранные контингенты появятся на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде. Он приехал в Киев сегодня утром.

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал он.

FT узнала, чем и как ответят США и Европа в случае новых боев на Украине
Политика
Фото:Сергей Каравайный / Reuters

Российская сторона категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. МИД, в частности, заявил, что размещение на Украине западных сил и военных объектов для Москвы неприемлемо и будет расцениваться «как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России». Президент Владимир Путин выражал готовность России вести переговоры и решать проблемы мирным путем, но предупреждал, что, если Киев откажется от диалога, Москва достигнет своих целей военным путем.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила о согласовании Украиной, США и Европой многоуровневого плана поддержки любого будущего мирного соглашения. По данным газеты, в случае нарушения Россией соглашения первые ответные меры последуют в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии. Если военные действия продолжатся, в ситуацию вмешается «коалиция желающих», рассказали собеседники. В случае масштабного наступления через 72 часа после первого нарушения перемирия США и Европа приступят к скоординированным военным действиям с привлечением американских вооруженных сил, сообщили собеседники FT.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что проект гарантий безопасности для Киева предусматривает размещение на украинской территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего из Франции и Великобритании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
