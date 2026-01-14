 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Будущий переговорщик должен представлять интересы стран ЕС и не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной». В числе возможных кандидатов Politicо называет экс-премьера Италии Драги и президента Финляндии Стубба

Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Три источника сообщили, что предложение, призванное не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», получило поддержку Еврокомиссии и ряда стран, в том числе Франции и Италии. Сторонники инициативы считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит сохранить ключевые позиции, в том числе о возможном будущем членстве Украины в НАТО.

В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик», напоминает издание. По словам одного из европейских чиновников, французский лидер настаивает, что ЕС нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами, а итальянский премьер поддерживает эту точку зрения.

Призывы возобновить диалог с Россией получили поддержку в Европе
Политика
Эмманюэль&nbsp;Макрон

Пока в Брюсселе нет единства относительно ключевых обязанностей, задач и полномочий будущего переговорщика. В частности, еще предстоит обсудить, будет ли представитель действовать от имени ЕС или всей «коалиции желающих», и должен ли это быть действующий политик или чиновник. Собеседники Politico в числе возможных кандидатов на эту роль называют президента Финляндии Александра Стубба, а в Риме считают, что на нее подходит бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Представители ЕС в разговоре с изданием отметили, что должности специального посланника не существует, поэтому разговоры о кандидатах преждевременны.

По данным Politico, вопрос о назначении спецпосланника по Украине впервые был поднят на саммите ЕС в марте 2025 года и получил большую поддержку, но решение так и не было принято.

Путин в начале декабря заявил, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам президента США Дональда Трампа. Он допустил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию с Украиной, если учтет «реалии на земле». После призыва Макрона к ЕС возобновить диалог с Россией в рамках мирного урегулирования в Кремле заявили: «Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить». В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что европейские лидеры могли внести позитивный вклад в американский проект мирного плана, «учитывая их настрой».

Евросоюз переговоры Европа Украина Эмманюэль Макрон Джорджа Мелони Александр Стубб Марио Драги
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
