Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Будущий переговорщик должен представлять интересы стран ЕС и не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной». В числе возможных кандидатов Politicо называет экс-премьера Италии Драги и президента Финляндии Стубба

Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Три источника сообщили, что предложение, призванное не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», получило поддержку Еврокомиссии и ряда стран, в том числе Франции и Италии. Сторонники инициативы считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит сохранить ключевые позиции, в том числе о возможном будущем членстве Украины в НАТО.

В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик», напоминает издание. По словам одного из европейских чиновников, французский лидер настаивает, что ЕС нужно «хотя бы частично участвовать» в переговорном процессе между американцами и россиянами, а итальянский премьер поддерживает эту точку зрения.

Пока в Брюсселе нет единства относительно ключевых обязанностей, задач и полномочий будущего переговорщика. В частности, еще предстоит обсудить, будет ли представитель действовать от имени ЕС или всей «коалиции желающих», и должен ли это быть действующий политик или чиновник. Собеседники Politico в числе возможных кандидатов на эту роль называют президента Финляндии Александра Стубба, а в Риме считают, что на нее подходит бывший премьер Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Представители ЕС в разговоре с изданием отметили, что должности специального посланника не существует, поэтому разговоры о кандидатах преждевременны.

По данным Politico, вопрос о назначении спецпосланника по Украине впервые был поднят на саммите ЕС в марте 2025 года и получил большую поддержку, но решение так и не было принято.

Путин в начале декабря заявил, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам президента США Дональда Трампа. Он допустил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию с Украиной, если учтет «реалии на земле». После призыва Макрона к ЕС возобновить диалог с Россией в рамках мирного урегулирования в Кремле заявили: «Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить». В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что европейские лидеры могли внести позитивный вклад в американский проект мирного плана, «учитывая их настрой».