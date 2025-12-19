 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Макрон заявил о пользе разговора с Путиным после саммита ЕС

Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Возможно, снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным», — добавил Макрон, его слова передает Le Parisien.

Ранее участники саммита Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026-2027 годы. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.

27 государств-членов предоставят Киеву беспроцентный кредит, финансируемый из бюджета Европейского союза. После «длительных обсуждений» стало ясно, что использование российских активов «требует дальнейшей работы», сообщил источник газеты.

Своим решением Европейский союз посылает «четкий сигнал» президенту России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
саммит ЕС Эмманюэль Макрон Франция Владимир Путин

