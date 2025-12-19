Макрон заявил о пользе разговора с Путиным после саммита ЕС

Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Возможно, снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным», — добавил Макрон, его слова передает Le Parisien.

Ранее участники саммита Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026-2027 годы. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.

27 государств-членов предоставят Киеву беспроцентный кредит, финансируемый из бюджета Европейского союза. После «длительных обсуждений» стало ясно, что использование российских активов «требует дальнейшей работы», сообщил источник газеты.

Своим решением Европейский союз посылает «четкий сигнал» президенту России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.