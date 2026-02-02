Кремль рассказал об отсутствии контактов между Путиным и Макроном
В настоящий момент отсутствует конкретика о возможной организации контактов президента России Владимира Путина с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В настоящий момент нет конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона», — сказал он. Песков отметил, что Москва поддерживает идею развития и поддержания диалога, а инициатива по разрыву контактов исходила не от России.
«Президент Путин неоднократно говорил, что мы остаемся открытыми для диалога в настолько широком контакте, насколько это возможно было для европейцев. Но не мы были инициаторами... это были европейцы», — сказал пресс-секретарь и добавил, что Кремль всегда приветствует идеи о возобновлении контактов.
Материал дополняется
