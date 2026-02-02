 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кремль рассказал об отсутствии контактов между Путиным и Макроном

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В настоящий момент отсутствует конкретика о возможной организации контактов президента России Владимира Путина с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент нет конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона», — сказал он. Песков отметил, что Москва поддерживает идею развития и поддержания диалога, а инициатива по разрыву контактов исходила не от России.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы остаемся открытыми для диалога в настолько широком контакте, насколько это возможно было для европейцев. Но не мы были инициаторами... это были европейцы», — сказал пресс-секретарь и добавил, что Кремль всегда приветствует идеи о возобновлении контактов.

Материал дополняется

Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
