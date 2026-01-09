 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Премьер Италии заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой, заявила Джорджа Мелони. Если европейцы будут контактировать только с одной стороной, их усилия будут неэффективными
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Европе пора начать переговоры с Россией, но для этого нужно выработать общую для всех стран позицию. Об этом на традиционной новогодней пресс-конференции заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает издание Il Secolo d’Italia.

Глава правительства начала свой ответ с заявления, что всегда поддерживала назначение специального посланника Европы по украинскому вопросу. «Человека, который позволил бы нам выработать общее видение и говорить единым голосом», — пояснила она.

Посланник нужен для того, чтобы вести переговоры не только с Украиной, но и с Россией, продолжила Мелони.

«Я считаю, что наступил момент, когда и Европа должна говорить с Россией, потому что если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — пояснила свою мысль премьер.

Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее
Политика
Эмманюэль Макрон

Однако она предостерегла, что участвовать в переговорах нужно «не в разнобой», такой подход приведет к тому, что Европа «окажет услугу» президенту России Владимиру Путину.

«И, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о возвращении России в формат G8», — завершила свой ответ Мелони.

По состоянию на январь 2026 года, основные переговорные усилия по урегулированию на Украине сосредоточены вокруг США. Вашингтон с одной стороны ведет консультации с Москвой, с другой — переговоры с Украиной.

Европейские лидеры участвуют в обсуждениях с Киевом, они часто встречаются с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако мирных переговоров с Москвой официально не ведут.

В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы нет возможности принудить Россию вести с диалог об урегулировании конфликта на Украине. Он озвучил мнение, что нужно продолжать военную поддержку Украины и увеличивать давление на российскую экономику, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров.

Российская сторона не раз объявляла, что не отказывается от переговоров. Президент Владимир Путин заявил, что «европейцы молчат» и «обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров». «Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились, <...> потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях», — сказал он в декабре. Путин отметил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».

Теги
Джорджа Мелони Италия переговоры Россия Владимир Путин
