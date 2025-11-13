 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Roni Rekomaa / IMAGO / Global Look Press)

Рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что возможно судя по одному заявлению усматривать такие тенденции, это просто невозможно физически, но в целом с господином Стуббом можно согласиться», — ответил Песков, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба.

«Он скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ястребов-милитаристов, но здесь, наверное, да, нельзя не согласиться. Рано или поздно это придется делать», — добавил представитель Кремля. Также он отметил, что это заявление, нехарактерное для Стубба.

12 ноября Стубб заявил, что Евросоюз так или иначе возобновит диалог с Россией. Президент напомнил, что не обо всех переговорах и каналах влияния будет сообщаться публично.

Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине. В рамках санкций ЕС Финляндия ужесточила правила въезда россиянам, а позже закрыла погранпункты на границе.

В апреле 2025 года Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, но когда именно это произойдет, он прогнозировать не стал. В августе он уточнил, что о восстановлении отношений можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Он также не исключал, что в будущем отношения с Евросоюзом должны восстановиться.

