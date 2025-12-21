Песков: Путин готов к диалогу с Макроном при обоюдной политической воле

Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном с условием

Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля», заявил Песков. Президент Франции до этого призвал ЕС готовиться к возобновлению контактов с Россией, чтобы участвовать в мирном процессе

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном при его заинтересованности в этом, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По окончании саммита ЕС в Брюсселе 19 декабря Макрон призвал Евросоюз готовиться к разговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. По мнению французского президента, диалог с Путиным в таком случае будет «полезным», следует искать подходящую основу для его возобновления. «Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — пояснил он.

«Если есть обоюдная политическая воля, то это [заявление] можно только положительно оценить», — сказал Песков.

В начале декабря Макрон отмечал, что Евросоюз не сможет принудить Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Французский президент является одним из немногих европейских лидеров, которые контактировали напрямую с Путиным после начала боевых действий на Украине, за что подвергался критике. 1 июля президенты поговорили по телефону впервые с сентября 2022 года.

Беседа продлилась более двух часов, затрагивалась в том числе тема Украины. Согласно сообщению Кремля, Путин в ходе разговора «подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии». Макрон подтвердил приверженность Парижа поддержке Киева и призвал к прекращению огня и началу переговоров, сообщал Елисейский дворец.

Также лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в частности 12-дневную войну Ирана и Израиля. По данным Le Parisien, именно ситуация с Ираном стала причиной звонка Макрона. Французский президент позже подтвердил это, рассказав, что обсудил с Путиным необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия.

В июне Израиль атаковал объекты иранской ядерной программы, объяснив это близостью Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран нанес ответные удары. К израильской операции присоединились США, также атаковав ядерные объекты. Президент США Дональд Трамп затем заявил, что ядерная программа Тегерана была уничтожена, и призвал стороны к прекращению огня.

В Иране говорили о возможности возобновления ядерной программы. Под обломками разрушенных в результате атак предприятий находятся около 400 кг обогащенного до 60% урана, рассказывал глава иранского МИДа Аббас Арагчи в ноябре. При этом после атак Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.