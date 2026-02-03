 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Кремль увидел «более опасный» мир с четверга из-за непродления ДСНВ

Срок действия договора (СНВ-3) истекает 5 февраля. Вашингтон не ответил на предложение Москвы продлить соглашение. Через несколько дней мир из-за этого рискует оказаться «в более опасном положении», считают в Кремле
Фото: Сергей Казак / РИА Новости
Фото: Сергей Казак / РИА Новости

Москва все еще не получала ответ от США на инициативу России относительно продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. При этом официально продлить документ больше нельзя — прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет, которым стороны уже воспользовались в 2021 году.

Прошлой осенью российский лидер предложил продолжить исполнять условия договора еще год — до февраля 2027-го. При этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил связать возобновление ДСНВ с отменой санкций против России. Американский лидер Дональд Трамп на это отреагировали позитивно.

Медведев напомнил об истекающем 5 февраля договоре ДСНВ с США
Политика
Дмитрий Медведев

Как отмечал в конце января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва не планирует обращаться к США перед истечением срока действия ДСНВ, а отсутствие ответа со стороны Вашингтона расценивает как позицию.

После истечения срока действия соглашения по СНВ и без нового договора о сокращении ядерных арсеналов между США и Россией может начаться «безудержная гонка ядерных вооружений» впервые со времен холодной войны, писал Reuters. В Кремле тем временем считают, что заключать новое соглашение по СНВ невозможно без учета ядерного арсенала Франции и Великобритании.

Аналогичное заявление еще в 2023 году делал Путин. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

Россия и США в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700.

Франция и Великобритания обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок.

В начале августа 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США, обосновав это тем, что санкции США и их союзников создают трудности для российских инспекторов. Однако в сентябре того же года страны вновь обменялись сведениями о ядерных арсеналах.

31 января 2023 года США первые обвинили Россию в нарушении договора из-за отказа разрешать инспекции на свои объекты и откладывания консультаций. А 21 февраля того же года Россия официально уведомила о приостановлении участия в договоре.

Персоны
Валерия Доброва
ДСНВ Дмитрий Песков Россия США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
