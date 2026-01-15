Кремль рассказал, без чего невозможно заключение нового ДСНВ

Заключать новое соглашение по СНВ невозможно без учета ядерного арсенала Франции и Великобритании, заявил Песков. Действующее соглашение между Россией и США истекает 5 февраля, Путин предложил продолжить его соблюдать еще год

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заключать более выгодный Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета арсеналов Франции и Великобритании невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

«Не нужно забывать заявление [президента Владимира] Путина, что говорить без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным», — сказал Песков.

Он также напомнил слова американского лидера Дональда Трампа, что по истечении ДСНВ Соединенные Штаты рассчитывают заключить более выгодное стратегическое соглашение, включая участие Китая. При этом Россия все еще ждет ответ от Вашингтона по своему предложению. Речь идет об инициативе Путина продолжить соблюдать ДСНВ еще год после истечения срока в феврале 2026-го. В Кремле подчеркнули, что считают это важной темой.

«Полагаем, что, конечно, более выгодный документ и более выгодный договор был бы нужен для всех, но выход на такой договор очень сложный и растянутый по времени процесс», — подчеркнул Песков.

Действие ДСНВ истекает 5 февраля. При этом официально продлить документ больше нельзя — прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет, которым стороны уже воспользовались в 2021 году.

Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

Действующий договор о стратегических наступательных вооружениях, получивший название СНВ-3, ограничивает число стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность сначала из-за пандемии коронавируса, а потом — из-за санкций.

В ноябре 2025-го замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что речи о продлении договора с США сейчас не идет, «пространства для этого на сегодня нет». При этом изначально американский лидер Дональд Трамп положительно оценил инициативу Путина о соблюдении соглашения до февраля 2027 года.

Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700.

Сейчас у Европы нет общей доктрины сдерживания, отмечает Politico. Франция и Великобритания обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. Германия участвует в программе ядерного обмена НАТО, однако не владеет ядерным оружием.

В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок. Он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года). К 2025-му КНР закончила строительство 350 новых пусковых шахт на севере и востоке страны. К началу 2030-х годов Китай может построить столько же МБР, сколько есть у России и США.