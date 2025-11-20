 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Airbus призвал разместить в Европе тактическое ядерное оружие

Европе необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием и выработать единую стратегию сдерживания из-за «угроз России», заявил Рене Оберман. Кремль подчеркивал, что Россия никогда не угрожала другим странам
Рене Оберман
Рене Оберман (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Европе для успешного противодействия России необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием, заявил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности.

«Ахиллесовой пятой» европейских стран Оберман назвал размещение в оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области, «прямо перед дверью» в ЕС, а также появление их у Белоруссии. Это оружие представляет угрозу для Европы, уверен Оберман.

«Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень. Я думаю, это станет весомым признаком сдерживания», — сказал он (цитата по Reuters).

Тактическое ядерное оружие: что это такое, отличие от стратегического
База знаний
Фото:РИА Новости

Тактическое ядерное оружие предназначено для поражения различных целей на поле боя в тактической и оперативной глубине расположения противника (до 500 км) без масштабных разрушений и загрязнения территории радиацией, в то время как стратегическое — для поражения наиболее важных стратегических объектов на большом расстоянии в тылу противника (более 5500 км).

Мощность тактического ядерного оружия варьируется от менее чем килотонны до 50 кт. Для сравнения: у стратегического ядерного оружия этот показатель составляет от примерно 100 кт до более чем мегатонны.

Сейчас у Европы нет общей доктрины сдерживания, отмечает Politico. Франция и Великобритания обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. Германия участвует в программе ядерного обмена НАТО, однако не владеет ядерным оружием. Запасы России, по подсчетам SIPRI, составляют 4309 боеголовок.

Условия применения Россией ядерного оружия прописаны в ее ядерной доктрине. Обновленный документ был утвержден в ноябре 2024 года. В нем, в частности, говорится, что ядерное сдерживание Россия осуществляет «в отношении потенциального противника», а применение ядерного оружия считает «крайней мерой».

Кремль подчеркивал, что Россия не угрожала другим государствам, в том числе европейским. «Именно Европа, будучи в составе НАТО — которая является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности, — двигалась всегда в сторону наших границ», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

