Reuters предупредил о новой гонке вооружений из-за непродления ДСНВ

После истечения СНВ-III 5 февраля и без нового договора о сокращении ядерных арсеналов между США и Россией может начаться гонка вооружений, пишет Reuters. Путин предложил соблюдать ограничения год после истечения срока СНВ

Фото: Getty Images

Между США и Россией может начаться «безудержная гонка ядерных вооружений» впервые со времен холодной войны, если Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, пишет Reuters.

Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Действующий договор (СНВ-III) вступил в силу в 2011 году на десятилетний срок с правом однократного продления еще на пять лет. Он ограничивает число стратегических вооружений: развернутых ядерных боезарядов — до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. В рамках соглашения Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность сначала из-за пандемии коронавируса, а потом — из-за санкций. СНВ-III оставался последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон вышел в 2002 и 2019 годах соответственно). В 2023 году Москва приостановила участие в СНВ-III, пообещав соблюдать количественные ограничения. Президент России Владимир Путин говорил, что, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США. В Кремле поясняли, что заключение нового договора невозможно без учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции.

Эксперт по контролю за вооружениями, участвовавший в переговорах в том числе по РСМД, СНВ‑I и СНВ‑II, Николай Соков в комментарии Reuters заявил, что без нового договора каждая из сторон будет вынуждена действовать в соответствии с наихудшими предположениями относительно оружия, которое другая сторона производит, испытывает и развертывает. «Это самоподдерживающийся процесс. И, конечно, если у вас будет нерегулируемая гонка вооружений, ситуация станет довольно дестабилизирующей», — сказал он.

Путин предложил США соблюдать ограничения, которые предусматривает ДСНВ, еще год после истечения срока соглашения. Хотя американский президент Дональд Трамп назвал идею хорошей и заявлял, что США, «возможно», работают над планом денуклеаризации вместе с Россией и Китаем, в Москве сообщали, что Вашингтон не дал ответа на инициативу и не связывался по поводу нового договора.

В Штатах к инициативе Путина относятся по-разному, отмечает Reuters. Сторонники контроля над вооружениями призывают Вашингтон принять предложение, «чтобы снизить риск расточительной гонки ядерных вооружений и риск катастрофического неверного толкования [намерений другой стороны], которое может выйти из-под контроля во время кризиса», как сказал бывший чиновник по контролю над вооружениями Пол Дин.

«В конечном счете, Трамп начнет новую гонку вооружений, которая нам не нужна и в которой мы не сможем победить. Увеличение количества оружия не сделает его использование более безопасным», — считает сенатор-демократ Эд Марки.

По оценкам беспартийного бюджетного управления конгресса, модернизация, поддержание и эксплуатация ядерных сил обойдутся американским налогоплательщикам почти в $1 трлн в период с 2025 по 2034 год.

С другой стороны, эксперты и бывшие чиновники в разговоре с Reuters выразили мнение, что США не нужно соглашаться на предложение об ограничении вооружений из-за угрозы со стороны России и Китая. «Сейчас мы должны быть в состоянии сдерживать Россию и Китай одновременно», — сказал конгрессмен Франклин Миллер.

Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок, однако он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

В 2023 году двухпартийный комитет конгресса призывал повысить готовность США к противостоянию с Россией и Китаем одновременно. Рекомендации включали подготовку к восстановлению ядерных боеголовок, снятых в рамках СНВ-III и хранящихся в резервах. Это может включать в себя восстановление боеголовок, снятых с межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ракет Trident D5, запускаемых с подводных лодок, и возвращение к выполнению ядерных функций примерно 30 стратегических бомбардировщиков B-52, переоборудованных для выполнения обычных задач, пишет Reuters.

«Боеголовки на месте. Ракеты на месте. Вы не покупаете ничего нового», — сказал бывший высокопоставленный чиновник США, занимающийся политикой в области ядерного оружия. Он ожидает «умеренного» увеличения количества боеголовок, если Трамп выберет такой вариант.