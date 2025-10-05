Трамп счел «хорошей» идею Путина о продлении договора о вооружениях

Путин в конце сентября заявил о готовности России соблюдать Договор об СНВ еще как минимум год. Нынешний срок истекает 5 февраля 2026 года. «Звучит как хорошая идея», — сказал президент США

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение своего российского коллеги Владимира Путина по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Его слова передает пресс-пул Белого дома.

«Звучит как хорошая идея», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011-м. Согласно договору стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре, объяснив это тем, что России не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. В то же время США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России, заявил он. В марте 2023 года Пентагон сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию. С 1 июня того же года США перестали передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, попадающих под действие ДСНВ.

Путин озвучил свое предложение почти две недели назад, 22 сентября, на заседании Совета безопасности. Он заявил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще как минимум год после того, как его срок истечет 5 февраля 2026-го.

«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», — сказал тогда Путин. Инициативу президент объяснил не только стремлением не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, но и желанием обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности» и сохранить сложившийся в рамках ДСНВ статус-кво.

Спустя четыре дня, 26 сентября, Кремль не получил реакции из Вашингтона по этой инициативе, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Понятно, что тяжелые были [для Трампа] дни, но на неделе будем ожидать», — сказал Песков.

Он также сообщал, что тема ДСНВ затрагивалась в ходе контактов российской и американской сторон, но предметно не обсуждалась. Путин своим предложением «протягивает руку» Трампу, но с «важной оговоркой», отмечал пресс-секретарь главы государства. «Добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными только в случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон», — объяснял он.

Медведев, говоря о готовности России соблюдать ДСНВ, заявил, что Вашингтон должен отказаться от санкций против Москвы. В противном случае риск прямого конфликта высок, считает он.