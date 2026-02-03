Рябков заявил, что Россия не будет обращаться к США по ДСНВ
Москва не планирует обращаться к США перед истечением срока действия ДСНВ, а отсутствие ответа со стороны Вашингтона расценивает как позицию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
По его словам, в оставшиеся полтора дня до формального окончания действия договора Россия не будет делать «демаршей» или направлять официальные обращения американской стороне. Рябков отметил, что все необходимые шаги были предприняты заранее, и у США было достаточно времени для их оценки.
«Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ», — сказал он
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — соглашение между Россией и США, в котором прописано, как стороны будут сокращать свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности делать это не предусмотрено. Действие ДСНВ окончательно истекает 5 февраля 2026 года.
В 2023 году Россия приостановила участие в СНВ-III, заявив о намерении соблюдать количественные ограничения. Президент Владимир Путин указывал, что при рассмотрении вопроса о новом договоре необходимо учитывать совокупный ударный потенциал стран НАТО, включая ядерные арсеналы Великобритании и Франции.
В сентябре 2025 года Путин сообщил, что Москва готова соблюдать ДСНВ в течение года после истечения его срока 5 февраля 2026 года, призвав «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений»..
Президент США Дональд Трамп заявлял, что при подготовке нового соглашения следует учитывать ядерный потенциал Китая. В октябре 2025 года он положительно оценил предложение российского лидера, назвав его «хорошей идеей». В Кремле позже сообщали, что официального диалога с Вашингтоном по вопросу ДСНВ пока не началось.
