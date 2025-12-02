 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Сюжет
Мирный план по Украине
С российской стороне в переговорах участвуют спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. США представляют Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер
Владимир Путин и Стивен Уиткофф
Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: Global Look Press )

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Встреча посвящена обсуждению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.

Перед встречей Уиткофф и Дмитриев прогулялись по центру Москвы. Спецпредставитель президента встретил американского посланника во Внуково днем, затем они вместе пообедали в одном из ресторанов в центре столицы, рядом с Манежной площадью. После этого они пешком направились в Кремль.

О визите Стива Уиткоффа в Москву стало известно во время переговоров с украинской делегацией, которые прошли 30 ноября в Майами, в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. Стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО, а после встречи глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке.

В Москве пройдут переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану
Политика
Cтив Уиткофф

По данным Axios, Уиткофф прилетел в Россию с целью представить российской стороне и финализировать обновленную версию американского мирного плана. Документ, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен до 22 пунктов и переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией.

По словам Трампа, многие республиканцы считали, что первый проект был «слишком благоприятным для России». «Это была просто карта. Все, что было, это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», — объяснил президент США.

Костин заявил, что рынок не уверен в мирном плане США
Политика
Андрей Костин

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что изначальный проект основывается на договоренностях, достигнутых во время переговоров в Анкоридже, и «может стать очень хорошей основой для переговоров». Изменения в плане претерпели пункты с условиями о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины», писало Politico.

В конце ноября российский лидер заявил, что боевые действия прекратятся лишь тогда, когда украинские войска покинут территории ДНР и ЛНР. Также Путин подчеркнул, что подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно из-за того, что оно утратило легитимность.

Владимир Путин Стив Уиткофф США Россия встреча
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
