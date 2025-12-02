Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным
Перед обсуждением мирного плана по Украине с президентом России Владимиром Путиным члены американской делегации в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева пообедали в одном из московских ресторанов, передает ТАСС.
Агентство уточнило, что ресторан в 2022 году заслужил звезду Michelin.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву днем 2 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин примет их после 17:00 мск.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили