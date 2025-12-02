Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным

Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Перед обсуждением мирного плана по Украине с президентом России Владимиром Путиным члены американской делегации в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева пообедали в одном из московских ресторанов, передает ТАСС.

Агентство уточнило, что ресторан в 2022 году заслужил звезду Michelin.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Москву днем 2 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин примет их после 17:00 мск.

Материал дополняется