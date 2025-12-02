Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым

Уиткофф и Дмитриев зашли на территорию Кремля пешком

Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф зашел на территорию Кремля через вход для туристов, следует из видео, опубликованного «Известиями». Его сопровождает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

До этого Уиткофф и Дмитриев прошлись по центру Москвы и пообедали в одном из столичных ресторанов.

Сегодня Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В поездке в Москву Уиткоффа сопровождает зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет американских переговорщиков после 17:00 по московскому времени. На момент публикации Путин выступает на форуме ВТБ «Россия зовет!».

2 декабря Белый дом анонсировал заявление президента США Дональда Трампа. Республиканец, как ожидается, выступит в 14:00 (22:00 мск).

Украинская и американская делегации провели до этого две встречи во Флориде — 30 ноября и 1 декабря. Переговорную группу США возглавили Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, который позднее заявил, что Вашингтон находится в контакте с Москвой.