Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф зашел на территорию Кремля через вход для туристов, следует из видео, опубликованного «Известиями». Его сопровождает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
До этого Уиткофф и Дмитриев прошлись по центру Москвы и пообедали в одном из столичных ресторанов.
Сегодня Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В поездке в Москву Уиткоффа сопровождает зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет американских переговорщиков после 17:00 по московскому времени. На момент публикации Путин выступает на форуме ВТБ «Россия зовет!».
2 декабря Белый дом анонсировал заявление президента США Дональда Трампа. Республиканец, как ожидается, выступит в 14:00 (22:00 мск).
Украинская и американская делегации провели до этого две встречи во Флориде — 30 ноября и 1 декабря. Переговорную группу США возглавили Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, который позднее заявил, что Вашингтон находится в контакте с Москвой.
