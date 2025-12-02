 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым

Мирный план по Украине
Военная операция на Украине
Уиткофф и Дмитриев зашли на территорию Кремля пешком
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф зашел на территорию Кремля через вход для туристов, следует из видео, опубликованного «Известиями». Его сопровождает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

До этого Уиткофф и Дмитриев прошлись по центру Москвы и пообедали в одном из столичных ресторанов.

Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым
Сегодня Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В поездке в Москву Уиткоффа сопровождает зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет американских переговорщиков после 17:00 по московскому времени. На момент публикации Путин выступает на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск
Политика
Владимир Путин

2 декабря Белый дом анонсировал заявление президента США Дональда Трампа. Республиканец, как ожидается, выступит в 14:00 (22:00 мск).

Украинская и американская делегации провели до этого две встречи во Флориде — 30 ноября и 1 декабря. Переговорную группу США возглавили Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, который позднее заявил, что Вашингтон находится в контакте с Москвой.

Персоны
Валерия Доброва
Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев Кремль Москва
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
