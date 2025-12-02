В Москве пройдут переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану
В Москву 2 декабря приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эту же информацию подтвердил и сам представитель на переговорах с украинской делегацией во Флориде.
Ранее Песков уточнил, что встреча Уиткоффа в Кремле пройдет во второй половине дня.
Визит своего спецпосланника в Россию анонсировал Дональд Трамп 25 ноября. Он также не исключил, что его зять Джаред Кушнер может направиться вместе с Уиткоффом в Москву. Это подтвердила газета The Telegraph.
30 ноября Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО.
По данным Axios, цель визита — представить и финализировать обновленную версию американского мирного плана. Документ, изначально состоящий из 28 пунктов, был впоследствии сокращен до 22 пунктов и переработан с учетом последних переговоров американской и украинской делегаций в Женеве и Майами.
Из него, по данным The New York Times, исключили пункты, предусматривающий переход всего Донбасса под российский контроль, размежевание в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии соприкосновения и другие. Одной из центральных тем переговоров, по данным ABC News, будут судьба замороженных российских активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.
Ранее Путин заявил, что боевые действия прекратятся лишь тогда, когда ВСУ покинут территории ДНР и ЛНР. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством»
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили