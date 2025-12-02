 Перейти к основному контенту
В Москве пройдут переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану

В Москву 2 декабря приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эту же информацию подтвердил и сам представитель на переговорах с украинской делегацией во Флориде.

Ранее Песков уточнил, что встреча Уиткоффа в Кремле пройдет во второй половине дня.

Визит своего спецпосланника в Россию анонсировал Дональд Трамп 25 ноября. Он также не исключил, что его зять Джаред Кушнер может направиться вместе с Уиткоффом в Москву. Это подтвердила газета The Telegraph.

Какие проблемы мирного плана Уиткофф будет обсуждать с Путиным в Москве
Политика
Стив Уиткофф

30 ноября Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО.

По данным Axios, цель визита — представить и финализировать обновленную версию американского мирного плана. Документ, изначально состоящий из 28 пунктов, был впоследствии сокращен до 22 пунктов и переработан с учетом последних переговоров американской и украинской делегаций в Женеве и Майами.

Из него, по данным The New York Times, исключили пункты, предусматривающий переход всего Донбасса под российский контроль, размежевание в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии соприкосновения и другие. Одной из центральных тем переговоров, по данным ABC News, будут судьба замороженных российских активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.

Ранее Путин заявил, что боевые действия прекратятся лишь тогда, когда ВСУ покинут территории ДНР и ЛНР. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством»

Егор Алимов, Александра Озерова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Путин Москва переговоры США
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
