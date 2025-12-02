В Москве пройдут переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану

В Москву 2 декабря приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эту же информацию подтвердил и сам представитель на переговорах с украинской делегацией во Флориде.

Ранее Песков уточнил, что встреча Уиткоффа в Кремле пройдет во второй половине дня.

Визит своего спецпосланника в Россию анонсировал Дональд Трамп 25 ноября. Он также не исключил, что его зять Джаред Кушнер может направиться вместе с Уиткоффом в Москву. Это подтвердила газета The Telegraph.

30 ноября Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО.

По данным Axios, цель визита — представить и финализировать обновленную версию американского мирного плана. Документ, изначально состоящий из 28 пунктов, был впоследствии сокращен до 22 пунктов и переработан с учетом последних переговоров американской и украинской делегаций в Женеве и Майами.

Из него, по данным The New York Times, исключили пункты, предусматривающий переход всего Донбасса под российский контроль, размежевание в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии соприкосновения и другие. Одной из центральных тем переговоров, по данным ABC News, будут судьба замороженных российских активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.

Ранее Путин заявил, что боевые действия прекратятся лишь тогда, когда ВСУ покинут территории ДНР и ЛНР. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством»