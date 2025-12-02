Костин заявил, что рынок не уверен в мирном плане США
Рынок не уверен в мирном плане администрации президента США Дональда Трампа по Украине, это непростой вопрос, заявил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».
«По поводу перспектив (мирного урегулирования на Украине. — РБК), вопрос очень непростой. Вы видите, рынок каждый день учитывает то одно, то второе. Но все это пока в пределах процента или менее процента. Поэтому я думаю, что рынок не уверен», — сказал Костин.
Он отметил, что хотя американские предложения и «вселили во всех надежду», но позиция Украины и Европы «серьезно повлияет на первоначальный план» и, «наверное, будет довольно сложно о нем договориться, если из него будут изъяты основные моменты, которые имеют принципиальное значение для России».
По его словам, он смотрит на это как на процесс и не думает, что «сегодня или завтра» удастся договориться по всем пунктам, «но бог знает».
«Конечно, договоренности о мире, если они будут достигнуты, рынок прыгнет сразу в разы. Но пока мы исходим из спокойного сценарий, пока мы не закладываем (в стратегию ВТБ. — РБК) серьезный скачок цен на фондовом рынке и исходим из ситуации, как она есть», — пояснил глава банка.
Ранее Костин, комментируя в интервью Reuters американский план, сказал, что есть «два острых для России вопроса» — территории и вступление Украины в НАТО.
«Что касается изъятия наших денег (имеются в виду замороженные активы) — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на войну, а не на мир», — считает он.
Возможное изъятие активов глава ВТБ назвал «воровством и бандитизмом», отметив, что «удобно вести войну не только чужими руками, но еще и за чужие деньги». «Пока видим, что Трамп серьезно настроен. Посмотрим. Рано или поздно договоримся. Жизнь показывает, что надо искать компромиссы. Россия к ним тоже готова, ведь одностороннего движения в переговорах не бывает», — заключил он.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили