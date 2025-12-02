Костин заявил, что рынок не уверен в мирном плане США

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Рынок не уверен в мирном плане администрации президента США Дональда Трампа по Украине, это непростой вопрос, заявил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

«По поводу перспектив (мирного урегулирования на Украине. — РБК), вопрос очень непростой. Вы видите, рынок каждый день учитывает то одно, то второе. Но все это пока в пределах процента или менее процента. Поэтому я думаю, что рынок не уверен», — сказал Костин.

Он отметил, что хотя американские предложения и «вселили во всех надежду», но позиция Украины и Европы «серьезно повлияет на первоначальный план» и, «наверное, будет довольно сложно о нем договориться, если из него будут изъяты основные моменты, которые имеют принципиальное значение для России».

По его словам, он смотрит на это как на процесс и не думает, что «сегодня или завтра» удастся договориться по всем пунктам, «но бог знает».

«Конечно, договоренности о мире, если они будут достигнуты, рынок прыгнет сразу в разы. Но пока мы исходим из спокойного сценарий, пока мы не закладываем (в стратегию ВТБ. — РБК) серьезный скачок цен на фондовом рынке и исходим из ситуации, как она есть», — пояснил глава банка.

Ранее Костин, комментируя в интервью Reuters американский план, сказал, что есть «два острых для России вопроса» — территории и вступление Украины в НАТО.

«Что касается изъятия наших денег (имеются в виду замороженные активы) — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на войну, а не на мир», — считает он.

Возможное изъятие активов глава ВТБ назвал «воровством и бандитизмом», отметив, что «удобно вести войну не только чужими руками, но еще и за чужие деньги». «Пока видим, что Трамп серьезно настроен. Посмотрим. Рано или поздно договоримся. Жизнь показывает, что надо искать компромиссы. Россия к ним тоже готова, ведь одностороннего движения в переговорах не бывает», — заключил он.