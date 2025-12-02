Дмитриев и Уиткофф выехали из аэропорта Внуково
Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково-2, его встретил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже выехали с территории аэропорта. Среди членов американской делегации анонсировали и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин примет американских переговорщиков после 17:00 по московскому времени.
В Москву Уиткофф и Кушнер вылетели накануне, 1 декабря. Их цель — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.
До этого спецпосланник американского президента провел во Флориде две встречи с украинской делегацией — 30 ноября и 1 декабря. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров после двух дней обсуждений сообщил о значительном прогрессе и о необходимости доработать отдельные вопросы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили