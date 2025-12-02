Дмитриев и Уиткофф выехали из аэропорта Внуково

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково-2, его встретил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже выехали с территории аэропорта. Среди членов американской делегации анонсировали и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин примет американских переговорщиков после 17:00 по московскому времени.

В Москву Уиткофф и Кушнер вылетели накануне, 1 декабря. Их цель — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.

До этого спецпосланник американского президента провел во Флориде две встречи с украинской делегацией — 30 ноября и 1 декабря. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров после двух дней обсуждений сообщил о значительном прогрессе и о необходимости доработать отдельные вопросы.