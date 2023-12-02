Ядерная триада России и четыре условия ее применения

Что такое ядерная триада России и как в доктрине описаны условия ее применения

Какое ядерное оружие есть у России и какие четыре условия его применения содержатся в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» — в материале РБК

Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений «Гром-2022» (Фото: ТАСС)

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие

Из чего состоит наземный компонент российской ядерной триады и как он модернизируется

Из чего состоит морской компонент российской ядерной триады

Что входит в воздушный компонент российской ядерной триады

Какое тактическое ядерное оружие есть у России

Как Россия и США соблюдают ДСНВ

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:

Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;

противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

С началом полномасштабных боевых действий на Украине тема ядерного сдерживания вышла на первый план. Так, объявляя 24 февраля 2022 года о начале специальной военной операции, Владимир Путин обратился к тем, «у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события». Те, кто пытается «создавать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», предупредил он. Через три дня Владимир Путин отдал приказ перевести стратегические ядерные силы в особый режим боевого дежурства. Полгода спустя, объявляя о частичной мобилизации, президент напрямую сказал о ядерном оружии: «Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

В период между этими заявлениями, на августовской X Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Путин подчеркнул, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Этот принцип впервые приняли лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган; это произошло в 1985 году. Спустя три десятилетия Путин и 46-й президент США Джо Байден подтвердили его в 2021 году, на саммите в Женеве, а в январе 2022 года с таким посылом выступили члены «ядерной пятерки» — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

О том, что Москва привержена этому заявлению, российский МИД заявил в ноябре 2022 года. Там подчеркнули, что, проводя политику ядерного сдерживания, Москва «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны», а российская ядерная доктрина «сугубо оборонительная» и «не допускает расширительного толкования».

В 2023 году Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По словам российского президента, речь идет именно о размещении, а не о передаче — так же американское ядерное оружие размещено в странах НАТО. При этом, говорится в отчете «Бюллетеня ученых-атомщиков», опубликованном в мае 2023 года, «не ясно, собирается Россия развернуть на белорусской территории ядерное оружие или же она развивает там инфраструктуру для того, чтобы потенциально развернуть такое оружие в будущем».

Все то время, что длится полномасштабный конфликт на Украине, официальные представители НАТО и США периодически утверждают, что не видят изменений в дислокации российских ядерных сил, а потому необходимости в ответных шагах в этой сфере нет. В июне 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен прямо сказал, что Вашингтон не собирается вносить изменения в конфигурацию своих ядерных сил в связи с переброской российского ядерного оружия в Белоруссию.

Свою ядерную триаду Россия модернизирует с начала 2000-х. Как говорилось в президентском послании Федеральному собранию 2018 года, это связано с выходом США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), который завершился в 2002 году. По словам Путина, вкупе с Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) соглашение по ПРО «создавало определенную атмосферу доверия» и гарантировало, что ни одна из сторон ядерное оружие не применит, ведь ограниченная система ПРО делает стороны более уязвимыми для ударов друг друга. «Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», — сказал тогда Владимир Путин.

Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием. Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок).

Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. На сегодня всеми тремя компонентами обладают три страны: Китай, Россия и США.

«Бюллетень ученых-атомщиков» в отчете о России, с опорой на который написан этот текст, отмечает, что из-за отсутствия прозрачности анализ и оценка российских разработок «сопровождаются значительной неопределенностью» — особенно это касается нестратегического оружия. В своем анализе ученые опираются на спутниковые снимки и другую информацию, опубликованную в открытых источниках, официальные заявления, отраслевые публикации и интервью российских правительственных чиновников государственным СМИ.

Из чего состоит наземный компонент российской ядерной триады и как он модернизируется

Наземный компонент — ключевой, самый разнообразный и многочисленный, в составе российской триады. Он находится в ведении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В состав этих сил входят три ракетные армии со штабами во Владимире, Омске и Оренбурге, которые объединяют 12 ракетных дивизий. С 2010 года РВСН возглавляет генерал-полковник Сергей Каракаев. После того как в апреле 2010 года Москва и Вашингтон заключили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия в соответствии с новыми обязательствами стала сокращать ракетную группировку, параллельно ее модернизируя. Как заявил Каракаев в декабре 2022 года в интервью «Красной звезде», доля современного оружия в РВСН составляет 85%.

Ракетный комплекс РС-20В «Воевода» находится на вооружении с конца 1980-х годов. Он запускает тяжелую ракету на дальность свыше 11 тыс. км. Срок эксплуатации этого комплекса продлевали с 15 до 27 лет (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости) Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» призван заменить «Воеводу». Его заявленная дальность — около 18 тыс. км. В октябре 2023 года Владимир Путин сообщил, что комплекс поставят на боевое дежурство в ближайшее время (Фото: Минобороны России ) Стационарный комплекс «Тополь-М» может запускать трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на расстояние до 11,5 тыс. км. (Фото: Минобороны России ) Мобильная версия «Тополя-М» — подвижный грунтовый ракетный комплекс — запускает ракету, идентичную по характеристикам той, что запускают из шахт (Фото: Александр Вильф / РИА Новости) Ракетный комплекс РС-24 «Ярс» — это модифицированная версия «Тополя-М». Он также есть как в стационарном, так и в мобильном варианте. Считается самым массовым в российском арсенале. Запускает трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на расстояние до 11 тыс. км. (Фото: Минобороны России ) Мобильный комплекс РС-24 «Ярс» (Фото: Ольга Балашова / ТАСС) Комплекс «Авангард» Владимир Путин анонсировал наряду с «Сарматом» в 2018 году. Из шахт, предназначенных для «Воеводы», «Авангард» запускает МБР, которая несет гиперзвуковой планирующий крылатый блок. Мощность комплекса, по различным данным, — от 800 до 2 тыс. килотонн. По словам Путина, гиперзвуковая скорость и возможность отклоняться от своей первоначальной траектории делают это оружие «абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны» (Фото: ТАСС) Впервые о ракете с ядерной установкой «Буревестник» Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». 5 октября 2023 года президент заявил об успешном испытании ракеты. На фото: цех по производству ракеты 9М730 «Буревестник» (Фото: Минобороны России )

На вооружении РВСН находятся стационарные (шахтные) и мобильные ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). В категории стационарных — комплексы с ракетами тяжелого и легкого классов. К тяжелым относится ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода» (по ДСНВ — РС-20В, в кодификации НАТО — SS-18 Satan), который находится на вооружении с 1988 года. Этот комплекс разработан конструкторским бюро «Южное» (Днепропетровск). Он запускает двухступенчатую жидкостную ракету 15А18М, которая находится на вооружении с 1980 года. Эта МБР может нести до десяти боезарядов мощностью от 500 до 800 килотонн каждый на расстояние до 11,5 тыс. км.

Срок службы «Воеводы» — 15 лет, в середине 2000-х встал вопрос о том, чтобы увеличить длительность их эксплуатации. После соответствующих консультаций с КБ «Южное», Москва и Киев в 2008 году подписали соглашение об увеличении срока эксплуатации — он вырос до 27 лет. После 2014 года сотрудничество с украинскими разработчиками прекратилось, обслуживание «Воеводы» на себя взял Государственный ракетный центр (ГРЦ) им. Макеева.

Этот же центр разрабатывал новую российскую МБР (о создании комплекса Сергей Каракаев впервые сообщил в 2013 году). Эту разработку Путин также презентовал в послании Федеральному собранию в 2018 году — ракетный комплекс РС-28 «Сармат» (в кодификации НАТО — SS-29) с тяжелой жидкостной МБР 15А28.

По словам Владимира Путина, ракета весит более 200 т и «имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО». По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», ракета может нести до десяти боезарядов с ориентировочной мощностью в 500 килотонн каждый. Согласно обнародованным в 2019 году характеристикам, дальность «Сармата» составляет 18 тыс. км, масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — около 10 т.

В апреле 2022 года прошло первое летное испытание ракеты: «Сармат» запустили с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области; как сообщили в Минобороны, ее «учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка». Дмитрий Рогозин, на тот момент глава «Роскосмоса», заявил, что «Сармат» почти готов к серийному производству, и анонсировал еще три испытания до конца года, однако они не состоялись. В феврале 2023 года телеканал CNN, ссылаясь на двух неназванных представителей США, сообщил, что 20 февраля Россия провела испытание «Сармата», которое, «похоже, потерпело неудачу примерно в то время, когда президент Джо Байден находился в Украине».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков тогда назвал эту информацию «не имеющим ничего общего с действительностью вредоносным вбросом». «Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более если источником выступает CNN», — заявил Рябков. 1 сентября нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Сармат» ставится на боевое дежурство. Месяц спустя Путин объявил, что Россия «фактически закончила работу» над этим ракетным комплексом — остались только административно-бюрократические процедуры — и на боевое дежурство «Сармат» встанет в ближайшее время.

К легкому классу стационарных ракетных комплексов Минобороны относит комплекс РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (по ДСНВ — РС-12М2, в кодификации НАТО — SS-27 Mod 1). Это разработка конца 1980-х — начала 1990-х Московского института теплотехники (МИТ) на базе предыдущего комплекса — РТ-2ПМ «Тополь».

Стационарная версия «Тополя-М» находится на вооружении с 2000 года, она запускает из шахты трехступенчатую твердотопливную МБР РТ-2ПМ2. Ее максимальная дальность — 11,5 тыс. км, ракета несет один боезаряд мощностью 800 килотонн. У «Тополя-М» есть также мобильная версия — подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) запускает ракету РТ-2ПМ1, которая по своим характеристикам идентична шахтной.

В российском арсенале также есть ракетный комплекс РС-24 «Ярс» (по ДСНВ — РС-12М, в кодификации НАТО — SS-27 Mod 2) — модифицированная версия «Тополя-М» как в стационарной, так и в мобильной версиях. Этот комплекс считается самым массовым в российском арсенале: по данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», сейчас у России 171 мобильная пусковая установка «Ярс» и 22 стационарных. Этот комплекс запускает трехступенчатую твердотопливную МБР РТ-2ПМ2МР на расстояние до 11 тыс. км. Эта ракета может нести до четырех боезарядов мощностью примерно 100 килотонн каждый.

Отдельно в составе ракетных войск стоит ракетный комплекс «Авангард» (в кодификации НАТО — SS-19 Mod 4) — он запускает из построенных для «Воеводы» шахт ракету УР-100Н УТТХ (по ДСНВ — РС-18А, в кодификации НАТО — SS-19 Stiletto). Принципиальное отличие этого комплекса в том, что ракета несет гиперзвуковой планирующий крылатый блок, мощность которого, по различным данным, составляет от 800 до 2 тыс. килотонн. Путин анонсировал «Авангард» в 2018 году наряду с «Сарматом» — по его словам, эту систему впервые испытали на учениях стратегических ядерных сил в 2004 году. «От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз», — сказал он.

В конце 2018 года Минобороны сообщило о том, что программа зачетных летных испытаний «Авангарда» выполнена. Год спустя ракетный комплекс поставили на боевое дежурство.

В 2018 году Владимир Путин анонсировал еще один новый вид стратегического оружия — крылатую ракету неограниченной дальности, которая позже стала известна как 9М730 «Буревестник» (в кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall). Каким будет ее вид базирования, пока неизвестно. В корпусе этого устройства размещена малогабаритная ядерная энергоустановка, которая, как говорил Владимир Путин, обеспечивает ей «практически неограниченную» дальность полета. В октябре 2023 года Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил о проведении последнего успешного испытания «Буревестника». Его дату в Кремле не назвали.

Из чего состоит морской компонент российской ядерной триады

Ядерное оружие несут морские стратегические ядерные силы (МСЯС) ВМФ России. По информации «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2023 году российский стратегический флот располагает 11 действующими ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими): пять из них относятся к проекту 667БДРМ «Дельфин» (по ДСНВ — РСМ-54, в кодификации НАТО — тип Delta IV), шесть — к проекту 955 «Борей» (по ДСНВ — РСМ-56, в кодификации НАТО — тип Dolgoruky), из которых три — это модернизированный проект 955А «Борей-А». Оба проекта разработало центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБМТ) «Рубин».

В российском ВМФ действуют пять стратегических подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин». Их поставили на вооружение в период с 1984 по 1990 год (Фото: Лев Федосеев / ТАСС) Подлодки «Дельфин» несут баллистические ракеты «Синева» и «Лайнер» (модификация «Синевы»). Их дальность может достигать 11 тыс. км. (Фото: Минобороны России) В ВМФ также действуют шесть стратегических подлодок проекта 955 «Борей» (модифицированная версия — 955А «Борей-А»). Эти подлодки призваны полностью обновить российский стратегический флот к 2030 году. Запускают баллистические ракеты «Булава» с дальностью 9,3 тыс. км. (Фото: Лев Федосеев / ТАСС) Ракета Р-30 «Булава» (Фото: Минобороны России) Впервые о подводном беспилотном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон» рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами. По скорости он кратно превосходит подводные лодки, самые современные торпеды — «это просто фантастика», заявил президент. В июле 2018 года Минобороны показало кадры испытаний аппарата. Его характеристики остаются в тайне (Фото: Минобороны России)

Субмарина типа «Дельфин» — К-51 «Верхотурье» — была спущена на воду в 1984 году. В дальнейшем субмарины этого типа постепенно вводили в строй вплоть до 1990 года. Предусмотренный срок службы — 25 лет. Как сообщили в 2012 году на оборонной судоверфи «Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск), выводя «Верхотурье» в море после ремонта, срок эксплуатации этих подлодок будет увеличен до 35 лет. Другие субмарины этого типа — К-114 «Тула», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск» и К-114 «Брянск» (находится в ремонте).

Характеристики 667БДРМ «Дельфин» Длина: 167,4 м. Ширина: 11,7 м. Скорость полного надводного хода: 14 узлов (примерно 25,9 км/ч). Скорость полного подводного хода: 24 узла (примерно 44,4 км/ч). В автономном плавании: 80–90 суток. Экипаж: 135–140 человек.

Подлодка может нести до 16 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) — ракеты Р-29РМУ2 «Синева» (по ДСНВ — РСМ-54, в кодификации НАТО — SS-N-23 M2) и их модифицированную версию Р-29РМУ2.1 «Лайнер» (в кодификации НАТО — SS-N-23 M3) разработки ГРЦ им. Макеева. Дальность этих ракет — до 11 тыс. км, на каждой из них можно разместить до четырех боеголовок мощностью 100 килотонн.

Разработка подлодок типа «Борей» началась в середине 1980-х годов. Головной корабль К-535 «Юрий Долгорукий» был спущен на воду в 2008 году. Другие субмарины этого типа — К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах» и три модернизированного типа «Борей-А» — К-549 «Князь Владимир», К-552 «Князь Олег» и К-553 «Генералиссимус Суворов».

Характеристики 955 «Борей» Длина: 170 м. Ширина: 13,5 м. Скорость полного надводного хода: 15 узлов (примерно 27,7 км/ч). Скорость полного подводного хода: 29 узлов (примерно 53,7 км/ч). В автономном плавании: 90 суток. Экипаж: 107 человек.

«Борей» несет на борту до 16 трехступенчатых твердотопливных БРПЛ Р-30 «Булава» (по ДСНВ — РСМ-56, в кодификации НАТО — SS-N-32). Ее разработка началась в 1998 году в Московском институте теплотехники. Первый запуск произошел в 2005 году. Дальность полета — 9,3 тыс. км, она может нести до шести боеголовок порядка 100 килотонн мощности каждая.

В России продолжают разрабатывать беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, который сможет нести торпеду с ядерным боезарядом. Владимир Путин также анонсировал его в 2018 году, заявив, что такое устройство сможет двигаться «на очень большой глубине» на межконтинентальную дальность «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей». Ранее известный как Статус-6, этот проект позже получил название «Посейдон» (в кодификации НАТО — Kanyon).

Как сообщило в апреле 2023 года агентство ТАСС, ссылаясь на источник, дивизию подлодок, которые будут нести суперторпеды «Посейдон», планируют сформировать в составе Тихоокеанского флота к концу 2024 года — началу 2025 года. Среди подлодок-носителей — атомная подлодка (АПЛ) «Белгород», которая сейчас находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте, и строящаяся АПЛ «Хабаровск». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Москва не будет уведомлять Вашингтон об испытании «Посейдона» — по его словам, эта новая система не подпадает под существующие договоренности и механизмы верификации.

Что входит в воздушный компонент российской ядерной триады

В его основе авиационные стратегические ядерные силы (АСЯС), входящие в состав Военно-космических сил (ВКС), одного из трех видов войск, который появился в 2015 году, объединив ранее существовавшие Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. Стратегические бомбардировщики, которые несут ядерное оружие, входят в состав Командования дальней авиации, которое также включает дальние бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты-разведчики.

Ракета Х-55 находится на вооружении с 1983 года. Ее создавали, чтобы нести ядерное оружие. Ракету запускают исключительно с воздуха — на высоте от 200 до 12 тыс. м. Огибая рельеф местности, она может лететь на высоте от 40 до 110 м со скоростью 260 м/с (Фото: Георгий Чернилевский / wikipedia.org) Ракета Х-102 — это ядерная версия крылатой ракеты Х-101. Когда ее начали разрабатывать, достоверно неизвестно. По словам российского руководства, впервые Х-101 применили в ходе операции России в Сирии, начавшейся в 2015 году. Ее заявленная дальность — 4,5 тыс. км. (Фото: Дмитрий Терехов / wikipedia.org) Стратегический ракетоносец Ту-95МС может нести ядерные крылатые ракеты Х-55 и Х-102. Преемник самолета Ту-95, этот бомбардировщик был запущен в серийное производство в 1981 году (Фото: Нина Падалко / РИА Новости) Производство бомбардировщиков Ту-160 было прервано с окончанием холодной войны. В 2015 году было принято решение начать производить его модифицированную версию — Ту-160М. В 2023 году «Ростех» сообщил, что самолет приступил к госиспытаниям (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

С самолетов запускаются два типа ядерных боеприпасов — крылатые ракеты воздушного базирования Х-55 и Х-102. Ракета Х-55 находится на вооружении с 1983 года, ее разработало машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) «Радуга» (Дубна). Ее дальность — 2,5 тыс. км, ракета может лететь на низкой высоте, преодолевая расстояние со скоростью 260 м/c и огибая рельеф местности. В ее головной боевой части размещен боезаряд мощностью 200 килотонн. Круговое вероятное отклонение (КВО, или точность) Х-55 — до 100 м.

Х-102 — это ядерная версия ракеты Х-101, оснащенной обычной — осколочно-фугасной — боевой частью. Достоверно неизвестно, когда их стали разрабатывать. По информации «Военного обозрения», разработка началась в первой половине 1990-х в МКБ «Радуга». Неизвестны и характеристики ракеты: по данным СМИ, мощность ядерной Х-102 может составлять от 250 до 1 тыс. килотонн. Что касается дальности, то министр обороны Сергей Шойгу заявлял в 2016 году, что Х-101 может преодолевать расстояние до 4,5 тыс. км — по его словам, ее Россия впервые применила в ходе операции в Сирии, начатой в 2015 году.

Ракеты воздушного базирования запускают со стратегических бомбардировщиков. Сейчас у России два типа таких самолетов — стратегический ракетоносец Ту-95МС и стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2023 году их общее число — 68 машин. Все они могут нести ядерное оружие, хотя, отмечают эксперты, из-за продолжающейся модернизации нельзя сказать точно, сколько самолетов находится в эксплуатации.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС (в кодификации НАТО — Bear) — модифицированная версия турбовинтового самолета Ту-95, который был разработан в КБ «Туполев». Он совершил свой первый полет в 1952 году и был поставлен на вооружение в 1957 году. Ту-95МС был запущен в серийное производство в 1981 году. Этот самолет может нести от шести до 16 ракет Х-55 или до 14 ракет Х-102. По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», в российском арсенале их 55 штук.

Характеристики бомбардировщика Ту-95МС Длина: 47,7 м. Высота: 13,3 м. Размах крыльев: 50,05 м. Скорость: до 830 км/ч. Расстояние, преодолеваемое без дозаправки: в зависимости от боевой нагрузки — от 6,5 тыс. до 10,5 тыс. км. Максимально достигаемая высота: 12 тыс. м. Экипаж: семь человек.

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (в кодификации НАТО Blackjack), который также называют «Белый лебедь», — это сверхзвуковой самолет разработки КБ «Туполев», который предназначен для «поражения объектов в удаленных географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий». Его первое испытание прошло в 1981 году. Ту-160 называют самым тяжелым военным сверхзвуковым самолетом в мире — его максимальная взлетная масса составляет 275 т. С окончанием холодной войны производство было остановлено, однако в 2015 году было принято решение начать производить модифицированные варианты этого самолета — Ту-160М. Этим занимается Казанский авиазавод, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха». Его первый демонстрационный полет состоялся в 2018 году. Летом 2023 года «Ростех» сообщил, что начались госиспытания Ту-160М.

Характеристики бомбардировщика Ту-160 Длина: 54 м. Высота: 13,5 м. Размах крыльев: 55,7 м. Скорость: до 2 тыс. км/ч (или до 1,6 Маха). Расстояние, преодолеваемое без дозаправки: 14,6 тыс. км, на сверхзвуковой скорости — 2 тыс. км. Максимально достигаемая высота: 12 тыс. м. Экипаж: четыре человека.

Какое тактическое ядерное оружие есть у России

Четкого определения у тактического ядерного оружия нет. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons — ICAN) поясняет, что тактическим считается все, что не входит в категорию стратегических вооружений в той классификации, которая приводится в российско-американских документах по контролю над вооружениями (договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, СНП и СНВ). Его суть — выполнение конкретных тактических целей на поле боя, а не масштабный удар по крупнейшим городам в тылу противника. У нестратегического оружия дальность не превышает 5,5 тыс. км; мощность также меньше. Тем не менее при определенных условиях оно может быть задействовано в достижении стратегических задач, полагают эксперты.

По оценке «Бюллетеня ученых-атомщиков», Россия также обновляет свои нестратегические вооружения меньшей дальности и внедряет их новые типы. Этот процесс не столь понятен и всеобъемлющ, как в ситуации со стратегическим оружием, отмечают эксперты, но его очевидная цель — заменить советские вооружения на новые, меньшего количества. По мнению экспертов «Бюллетеня», тактическое ядерное оружие нужно России для того, чтобы компенсировать превосходство НАТО в категории обычных вооружений, а также чтобы достичь ядерного паритета с США, Великобританией и Францией. Общее число российских тактических ядерных боеголовок — 1816 или меньше, а большинство нестратегических систем имеют двойное назначение, поэтому их миссии могут быть и неядерными (здесь и далее — данные «Бюллетеня»).

По оценке экспертов «Бюллетеня», больше всего тактических вооружений у ВМФ — порядка 835 боеголовок или несколько меньше. Ключевое направление модернизации — оснащение ядерным оружием многоцелевых АПЛ проекта 885 «Ясень» (в кодификации НАТО — Severodvinsk), модифицированная версия — 885М «Ясень-М». Первую субмарину этого типа К-560 «Северодвинск» заложили еще в 1993 году, на вооружение ее приняли в 2015 году. По оценке экспертов, эта подлодка может нести крылатые ракеты большой дальности «Калибр» в ядерном оснащении.

Наряду с «Северодвинском» на вооружении ВМФ еще две АПЛ типа «Ясень-М» — К-561 «Казань» и К-573 «Новосибирск»; в ноябре 2023 года ВМФ была передана К-571 «Красноярск»; другие подлодки — «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток» — находятся на разных этапах строительства.

На фото: атомный подводный крейсер «Казань» проекта 885М (шифр «Ясень-М») во время прибытия в пункт постоянного базирования на Северный флот, Мурманская область (Фото: Лев Федосеев / ТАСС) Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: Global Look Press) Фронтовой бомбардировщик Су-24М взлетает с аэродрома «Хмеймим» в Сирии, 7 октября 2015 года (Фото: ТАСС) Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС) Многоцелевой истребитель Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС) Самолет МиГ-31К (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС) Подготовка к вылету штурмовика Су-25 во время совместных летно-тактических учений истребительной и фронтовой авиации в Приморском крае, 23 июня 2017 года (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС) На фото: военнослужащие на радиолокационной станции «Дон-2Н» противоракетной обороны города Москвы (является частью системы ПРО А-135 «Амур») вблизи поселка Софрино-1, 22 января 2016 года (Фото: Михаил Метцель / ТАСС) Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 9К720 «Искандер-М» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На втором месте по числу тактических ядерных боеголовок находятся российские ВКС — они, по подсчетам «Бюллетеня», располагают 500 самолетами для их доставки. В их числе сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (в кодификации НАТО — Backfire), фронтовой бомбардировщик Су-24М (в кодификации НАТО — Fencer-D), сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 (в кодификации НАТО — Fullback), многоцелевой истребитель Су-57 (в кодификации НАТО — Felon) и самолет МиГ-31К (в кодификации НАТО — Foxhound), который способен нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и входит в состав Дальней авиации. К тактической авиации также относится штурмовик Су-25 (в кодификации НАТО — Frogfoot) — часть этих самолетов Россия передала Белоруссии; в 2022 году она предложила Минску переоборудовать их на российских заводах, чтобы штурмовики могли нести ядерное оружие, и начала обучать белорусских пилотов эксплуатации самолетов в соответствующем оснащении.

Что касается наземного компонента, то здесь речь идет в первую очередь о системах противоракетной обороны. Так, система ПРО А-135 «Амур», установленная вокруг Москвы, оснащена 68 ядерными противоракетами 53Т6. «Бюллетень» также указывает на то, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут быть системами двойного назначения.

К наземному компоненту относится и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 9К720 «Искандер-М» (в кодификации НАТО — SS-26 Stone SSM). Его предшественника — 9К715 «Искандер» — начали разрабатывать в коломенском КБ машиностроения после того, как Москва и Вашингтон заключили в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы создать комплекс, дальность действия которого не превышала бы минимальный порог 500 км. «Искандер-М» появился в начале 2000-х. Этот комплекс может запускать как баллистические ракеты 9М723, так и крылатые 9М728, которые доставляет самоходная пусковая установка. Минимальная дальность — 50 км, максимальная — 490 км. В 2022 году Путин заявил, что Россия передаст «Искандер-М» Белоруссии; в апреле 2023 года Шойгу сообщил, что комплексы, которые могут «использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», Минску переданы.

Как Россия и США соблюдают ДСНВ

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в 2010 году. В 2021 году Москва и Вашингтон его продлили еще на пять лет. В 2026 году его срок истекает — в документе зафиксирована возможность продления только на пять лет, и она уже исчерпана.

Суть соглашения в том, что у России и США должно быть не более: 700 единиц развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

1550 единиц боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

По данным от 1 сентября 2022 года (это последний публичный отчет по теме), ни одна из сторон договор не нарушала.

По первой позиции из 700 единиц у России было 540, у США — 659; по второй — из 1550 единиц у России было 1549, у США — 1420; по третьей — из 800 единиц у России было 759, у США — 800.

В 2023 году Россия и США действие этого договора приостановили. Москва и Вашингтон больше не проводят инспекции, не обмениваются информацией, но при этом пообещали договор не нарушать. Переговоров о том, чтобы заключить новое соглашение на этот счет, сейчас нет — с началом полномасштабного конфликта на Украине их заморозили США. В 2023 году Вашингтон предложил Москве вернуться к консультациям, отделив их от общей геополитической напряженности, но Москва отказалась, заявив, что до тех пор, пока США не откажутся от своего курса «на нанесение России стратегического поражения», такие контакты невозможны.