Военная операция на Украине⁠,
0

В Генштабе рассказали о характеристиках ракеты «Буревестник»

Герасимов: «Буревестник» показал высокие возможности обхода систем ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин на совещании&nbsp;с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО
Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО (Фото: Администрация Президента России)

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о характеристиках крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Испытания ракеты были проведены на этой неделе — 21 октября.

«В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны», — сказал Герасимов.

Путин поручил продолжить военную операцию по плану Генштаба
Политика
Владимир Путин

Глава Генштаба отметил, что прошедшее испытание «Буревестника» отличается от предыдущих длительностью полета. Ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов. «И это не предел», — отметил он.

Герасимов подчеркнул, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют применять его с высокой точностью — по защищенным объектам на любом расстоянии.

«Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая <...> И вот сейчас решающие испытания завершены», — сказал Путин.

Путин отметил, что речь идет об «уникальном изделии, которого в мире ни у кого нет», но предстоит большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. По словам главы государства, тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

