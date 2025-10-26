В Генштабе рассказали о характеристиках ракеты «Буревестник»
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о характеристиках крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Испытания ракеты были проведены на этой неделе — 21 октября.
«В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны», — сказал Герасимов.
Глава Генштаба отметил, что прошедшее испытание «Буревестника» отличается от предыдущих длительностью полета. Ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов. «И это не предел», — отметил он.
Герасимов подчеркнул, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют применять его с высокой точностью — по защищенным объектам на любом расстоянии.
«Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая <...> И вот сейчас решающие испытания завершены», — сказал Путин.
Путин отметил, что речь идет об «уникальном изделии, которого в мире ни у кого нет», но предстоит большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. По словам главы государства, тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов