В Генштабе рассказали о характеристиках ракеты «Буревестник»

Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО (Фото: Администрация Президента России)

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о характеристиках крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Испытания ракеты были проведены на этой неделе — 21 октября.

«В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что прошедшее испытание «Буревестника» отличается от предыдущих длительностью полета. Ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов. «И это не предел», — отметил он.

Герасимов подчеркнул, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют применять его с высокой точностью — по защищенным объектам на любом расстоянии.

«Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая <...> И вот сейчас решающие испытания завершены», — сказал Путин.

Путин отметил, что речь идет об «уникальном изделии, которого в мире ни у кого нет», но предстоит большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. По словам главы государства, тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».