Россия отзовет свою ратификацию ДВЗЯИ. Что это значит

Дератификация ДВЗЯИ не изменит статус России в этой сфере и имеет символическое значение, полагают эксперты. По их оценке, этот шаг вписывается в ревизию процесса разоружения, которую в последний год проводит Москва

Какой документ подготовили в Госдуме

Совет Государственный Думы 16 октября принял решение о том, что 17 октября будет в первом чтении рассмотрен законопроект об отмене российской ратификации международного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). С учетом того что законопроект подготовлен по поручению председателя Думы Вячеслава Володина, а среди его соавторов более 400 депутатов, практически нет никаких сомнений в том, что он будет одобрен. Финальное, третье чтение назначено на четверг.

Законопроект вносит два изменения в федеральный закон 2000 года: отменяет статью 1, в которой говорится о ратификации договора; переименовывает закон — теперь вместо ФЗ «О ратификации договора…» он будет называться ФЗ «О договоре…».

Что такое ДВЗЯИ Дискуссия о запрете ядерных испытаний началась в 1960-е годы. В 1963-м в Москве Великобритания, СССР и США подписали Договор о запрещении ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (Московский договор); со временем к нему присоединилось более 100 стран. При этом документ по-прежнему не запрещал испытания под землей. В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания (в этом с ним согласились Великобритания и США). А в 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. Почти за 30 лет, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы. Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. После 1996 года в мире было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели на них моратории), шесть — КНДР. Со вступлением ДВЗЯИ в силу должна была заработать организация этого договора — ОДВЗЯИ. Пока действует подготовительная комиссия, в рамках которой функционирует международная система проверки. В ее основе лежит Международная система мониторинга, представляющая собой 337 станций, которые расположены по всему миру и выявляют ядерные взрывы. Информацию они отправляют в Международный центр данных в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене.

В пояснительной записке к законопроекту ДВЗЯИ назван «одним из важных документов в области нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями». В документе подчеркивается, что договор так и не вступил в силу из-за того, что Индия, КНДР и Пакистан его не подписали, а Египет, Израиль, Иран, Китай, США подписали, но не ратифицировали. «Из всех вышеперечисленных государств наиболее деструктивную позицию занимают США, которые на протяжении многих лет заявляют, что ратификация ДВЗЯИ не получит поддержки в конгрессе, — отмечается в пояснительной записке. — Таким образом, между Россией и США сложился дисбаланс относительно объема обязательств по договору, что в текущей международной обстановке недопустимо».

При этом в записке подчеркивается: Россия лишь отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ («тем более что договор не вступил в силу»); это значит, что Россия продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». Нынешний законопроект, говорится в пояснении, — «ответная мера в отношении США»; он, по замыслу его соавторов, «позволит восстановить паритет обязательств в отношении договора при сохранении правовой основы для эффективного международного взаимодействия в области контроля над ядерными вооружениями».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 13 октября пояснил журналистам, что речь идет именно о том, чтобы восстановить «политико-юридическую паритетность с США». «Мы будем продолжать действовать в его рамках так, как это делают на протяжении 23 лет США», — сказал он (цитата по ТАСС).

Почему Россия решила дератифицировать ДВЗЯИ

21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам Путина, из-за того, что у некоторых видов американского ядерного оружия истекают гарантийные сроки, Вашингтон задумывается о проведении ядерных испытаний. В этом контексте Минобороны и «Росатом» «должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, — заверил Путин, — но если США проведут испытания, то и мы их проведем». В тот же день агентство ТАСС сообщило, что российский ядерный полигон на Новой Земле «всегда поддерживался и поддерживается в готовности» к тому, чтобы, если будет нужно, возобновить ядерные испытания.

На протяжении 2023 года Москва несколько раз обвиняла Вашингтон в том, что он собирается провести испытания, — об этом, в частности, говорили Сергей Рябков и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Что стало основанием для таких утверждений, они не поясняли. 2 августа представитель МИДа Мария Захарова сделала заявление по случаю 60-летия Московского договора, обвинив США «в деструктивном и безответственном поведении», из-за того что они отказываются ратифицировать ДВЗЯИ. По словам Захаровой, Россия расценивает это как нежелание Америки соблюдать свои обязательства в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

На следующий день газета «Коммерсантъ» сообщила, что в последние месяцы в российских госструктурах обсуждается отзыв ратификации ДВЗЯИ. «Логика тут примерно такая: Москва сейчас стремится к полному паритету и симметрии с Вашингтоном во всех сферах, и, хотя этот договор еще не вступил в силу, сохранение его ратификации со стороны РФ невыгодно, раз США не предпринимают никаких действий к тому, чтобы последовать ее примеру», — пояснило издание, отмечая, что вопрос еще глубоко не прорабатывался и «никаких решений на сей счет не принималось».

В августе в МИД России на вопрос РБК, собирается ли Москва дератифицировать ДВЗЯИ, сообщили, что этот вариант «в настоящее время не рассматривается». «Это как раз тот случай, когда не нужно перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ Международной системы мониторинга, но при этом упорно отказывается от ратификации этого договора. Такой вот «миропорядок, основанный на правилах». До бесконечности так продолжаться не может», — заявили в ведомстве.

5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин говорил о новых российских разработках в сфере стратегических вооружений — он напомнил о том, что Москва успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету глобальной дальности «Буревестник» и закончила работу над сверхтяжелой ракетой «Сармат». «Как правило, специалисты говорят, что это новое оружие и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания, — отметил глава государства. — Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания. Но <…> в принципе зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно».

Путин сослался на то, что Россия ДВЗЯИ подписала и ратифицировала, а США — подписали, но не ратифицировали, и прямо сказал, что «теоретически [российскую ратификацию] можно отозвать». «Но это вопрос депутатов Государственной думы», — сказал президент.

Несколько дней спустя, 9 октября, Совет Госдумы по предложению ее спикера Вячеслава Володина поручил думскому комитету по международным делам вместе с МИДом проработать вопросы об отзыве российской ратификации ДВЗЯИ.

Позиция США по ДВЗЯИ О том, что Вашингтон «не будет добиваться ратификации» ДВЗЯИ, США заявили в период президентства Дональда Трампа — эта формулировка была закреплена в американском «Обзоре ядерной политики» 2018 года. При этом США «не будут возобновлять ядерные испытания, если это не потребуется для обеспечения безопасности и эффективности» национального ядерного арсенала, говорится в документе, который также призывает все страны с ядерным оружием объявить или соблюдать мораторий на такие испытания. В 2020 году The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что возобновление испытаний в администрации Трампа обсуждали — по словам собеседников издания, вопрос встал после того, как некоторые высокопоставленные чиновники обвинили Москву и Пекин в том, что те проводят ядерные взрывы малой мощности. Тогда в Белом доме предположили: демонстрация того, что США могут провести быстрые испытания, была бы полезна с точки зрения стимулирования переговоров — тогда Вашингтон активно настаивал на том, чтобы к российско-американскому ДСНВ подключился Китай. Администрация президента Джо Байдена подход США к ДВЗЯИ переформулировала: в «Обзоре ядерной политики» 2022 года сказано, что Вашингтон договор поддерживает и привержен тому, чтобы добиваться его вступления в силу; при этом налицо «серьезные проблемы, которые стоят на пути к достижению этой цели».

К каким последствиям может привести дератификация договора

Россия входит в число 44 стран, чья ратификация нужна для того, чтобы ДВЗЯИ вступил в силу. Таким образом, ее нынешнее решение этот момент отодвигает. По оценке опрошенных РБК экспертов, Москва отзывает свою ратификацию не для того, чтобы побудить Вашингтон ратифицировать договор.

«Отсутствие ратификации договора Соединенными Штатами заслуживает сожаления, но об этом было известно еще в тот момент, когда Россия ратифицировала договор в 2000 году. Сенат США проголосовал против в 1999-м, и уже тогда было понятно, что ратификация маловероятна», — сказал РБК глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Он обратил внимание на то, что для вступления документа в силу нужны как минимум подписи Индии, КНДР и Пакистана.

По словам Подвига, дератификация не изменит даже юридического статуса России в отношении ДВЗЯИ. «Подпись, конечно, можно отозвать, но как раз этого Россия не делает. Кроме того, Россия будет продолжать участвовать в работе организации по договору, строить и поддерживать свой сегмент Международной системы мониторинга и обмениваться данными в рамках этой системы. Так что с практической стороны тоже ничего не поменяется», — уверен эксперт.

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков также считает, что дератификация — это символический шаг, «который уравнивает российский статус в рамках ДВЗЯИ с американским». «Шаг тем более символический, что вступление в силу ДВЗЯИ в обозримом будущем нереально, как и ратификация в США», — отметил эксперт.

«Во-первых, остается только то, что интересно России и имеет смысл соблюдать. Во-вторых, степень вовлеченности коррелируется со степенью вовлеченности США (то есть забрать по возможности уступки и шаги, которые имеют символическое значение)», — сказал Соков. В рамках ревизии международных договоров по разоружению Россия в 2023 году заявила о полном выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — он был заморожен еще полтора десятилетия назад, но возврат к нему теперь сочтен в принципе невозможным, напомнил эксперт. По его словам, некоторые меры еще можно вернуть — например, реально разморозить контакты по ДСНВ, однако, пока продолжаются боевые действия на Украине, это маловероятно.

Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале. Спустя месяц Вашингтон сообщил, что больше не будет информировать Москву о номенклатуре своего ядерного оружия (соответствующими уведомлениями стороны обменивались в рамках договора дважды в год). 1 июня Госдепартамент опубликовал новый пакет контрмер. С этого момента США перестали передавать России уведомления о статусе и размещении вооружений (ракеты и пусковые установки), более не принимают российские инспекции и прекращают предоставлять телеметрическую информацию о запусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках. Таким образом, теперь единственное обязательство, которое соблюдают стороны, — не наращивать свои стратегические вооружения.

В этой ситуации открытым остается вопрос о реальном возобновлении ядерных испытаний. В конце сентября 2023 года телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки в период с 2018 по 2023 год, которые свидетельствуют о том, что Китай, Россия и США приступили к модернизации своих ядерных полигонов. Речь о площадках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, на архипелаге Новая Земля и в пустыне штата Невада. Джеффри Льюис, профессор Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в Миддлберийском институте международных исследований (Калифорния, США), обратил внимание на то, что за пять лет на этих полигонах появились новые туннели, дороги и склады, а также увеличилось движение транспорта, въезжающего на эти территории и выезжающего оттуда.

CNN отмечает, что нет «никаких свидетельств того, что Россия, США или Китай готовятся немедленно провести ядерное испытание», однако, приводит телеканал оценку Льюиса, судя по снимкам, эти страны хотят, чтобы у них была возможность для таких оперативных испытаний, если они сочтут их целесообразными.

По мнению Павла Подвига, вероятность возобновления ядерные испытания мала. «Россия заявила о том, что не будет проводить испытаний, если этого не сделают США. А в США возобновлять испытания не собираются, — поясняет он свою точку зрения. — И чтобы исключить возможность непонимания, США предложили открыть свои полигоны для иностранных наблюдателей. Лучшим вариантом была бы открытость на взаимной основе, но США заявили, что готовы сделать это и в одностороннем порядке».