Путин рассказал о впечатлениях о полете на Ту-160М
Президент Владимир Путин заявил, что у него остались хорошие впечатления после полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, и назвал технику отличной, передал ТАСС.
«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», — сказал президент.
Полет он совершил 22 февраля, он продлился 30 минут. Самолет с президентом взлетел с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Накануне, 21 февраля, Путин осмотрел модернизированные ракетоносцы Ту-160М и поднялся на борт одного из них
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что решение совершить полет Путин принял накануне после того, как осмотрел Ту-160М и поднялся в его кабину. В ответ на вопрос о маршруте полета Песков заявил, что это «военная тайна».
Ту-160М является модернизированной версией ракетоносца Ту-160, который был разработан еще в 1970-е годы ОКБ имени Туполева. Первый модернизированный стратегический бомбардировщик собрали и передали на испытания в 2019 году. В новые Ту-160М переделываются серийные самолеты, которые уже стоят на вооружении.
В январе 2018 года во время визита Путина на Казанский авиационный завод Ту-160М совершил демонстрационный полет над Казанью.
Полет Путина 22 февраля стал его третьим полетом на боевом самолете, когда он находился на посту главы государства. В 2005 году президент летал на Ту-160 из аэропорта Чкаловский (Московская область) в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове. Перед этим он прошел предполетную подготовку, медицинский контроль, инструктаж по безопасности и системе катапультирования.
В 2000 году он, когда еще был исполняющим обязанности президента, совершил полет на истребителе Су-27УБ в качестве второго пилота.
Первый 10-минутный полет с инструктором на штурмовике Су-25УБ Путин, будучи премьер-министром, совершил в октябре 1999 года.
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