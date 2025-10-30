 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Что значит заявление Трампа о начале ядерных испытаний в США

По оценке экспертов, речь может идти о проверке средств доставки ядерного оружия
Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия. По оценке экспертов, речь может идти о тестировании средств его доставки. Подробнее — в материале РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США возобновят испытания ядерного оружия. Об этом 30 октября заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп в этом сообщении также подчеркнул: у США больше ядерного оружия; модернизацию американских ядерных арсеналов он назвал достижением своего первого президентского срока. «Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но выбора не было! Россия на втором месте [по ядерным арсеналам], а Китай — на третьем, но сравняется с остальными в течение пяти лет», — написал Трамп.

О каких испытаниях мог говорить Трамп

Идет ли речь о тестовых ядерных взрывах, президент США не уточнил. Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на то, что указание готовить испытание Трамп дал Пентагону, а не Министерству энергетики, которое курирует тестовые взрывы (непосредственно за проведение этих работ отвечает курируемая министерством Национальная администрация ядерной безопасности — National Nuclear Security Administration, NNSA).

«Я склоняюсь к тому, что речь идет не об испытаниях взрывных устройств, а скорее о тестировании систем ядерного вооружения — баллистических, крылатых или каких-либо еще ракет, — сказал РБК старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. — Думаю, можно ожидать каких-то символических шагов — условно, США поднимут в воздух [стратегические бомбардировщики] B-52 и полетают вокруг Белого дома. Во всяком случае я надеюсь, что ограничатся этим».

Тестирование средств доставки и тестовые взрывы — совершенно разные вещи, говорит ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation — VCDNP) Николай Соков. «США никогда не прекращали пусков ракет, так что тут менять вообще нечего — это не новость», — отметил в беседе с РБК эксперт. Что касается ядерных взрывов, продолжает он, то Вашингтон поддерживает в состоянии готовности свой полигон в Неваде, однако на то, чтобы подготовить его к полномасштабным ядерным испытаниям, потребуется по меньшей мере 18 месяцев с момента принятия решения.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович считает, что при тестировании ракет наиболее реалистичным выглядит такой вариант: демонстрируя достижения американского военно-промышленного комплекса, США проведут некие «завершающие» испытания крылатой ракеты LRSO (Long Range Stand Off Weapon — крылатая ракета большой дальности с возможностью поражать цели вне зоны действия ПВО), а после «опубликуют красивые фото и видео». «Если же говорить именно о ядерных испытаниях, то это вопрос не быстрый и вопрос не Пентагона. Это потребует продолжительной подготовительной работы целого ряда ведомств, в том числе национальных лабораторий», — сказал РБК эксперт.

По подсчетам ООН, с 1945 года, когда США на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико) провели первое испытание атомного оружия, в мире было более 2 тыс. тестовых ядерных взрывов. Большинство из них произвели США и СССР — 1032 и 715 соответственно; следом идут Франция (210), Великобритания (45) и Китай (45). Это официальная «ядерная пятерка», которой разрешено владеть ядерным оружием, поскольку свои первые взрывы они провели до 1968 года, когда к подписанию был открыт Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме «пятерки» свои испытания — уже после 1968 года — провели Индия, Пакистан, КНДР.

Почему Трамп заявил об испытаниях

По мнению Подвига, причин для заявления Трампа несколько. Первая — недавние сообщения России о том, что она испытала новейшие системы вооружения. 26 октября российский Генштаб сообщил об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», у которой неограниченная дальность полета; 29 октября российский президент сообщил, что Москва протестировала ядерную управляемую суперторпеду с ядерной энергетической установкой «Посейдон».

И «Буревестник», и «Посейдон» предназначены для того, чтобы доставлять ядерные боезаряды. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что США начинают испытания в ответ на тесты других стран, подчеркнул: тестирование «Буревестника» «не является ядерным испытанием». Он напомнил, что сейчас на такие испытания действует мораторий, и предупредил, что «если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».

Вторым поводом для заявления Трампа мог стать китайский фактор, считает Подвиг: 30 октября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане (Южная Корея) прошла встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином, и, вероятно, при подготовке к этой встрече президент США получил материалы о том, что Пекин наращивает свой ядерный потенциал. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в арсенале Китая около 600 ядерных боеголовок; в 2023 году Пентагон прогнозировал, что к 2030-му у Пекина будет уже 1 тыс. «Так понимаю, у Трампа возникло ощущение, что Америка не демонстрирует свою мощь в полном объеме и как-то отстает», — сказал РБК эксперт.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За те годы, что он открыт к подписанию, этого так и не произошло. Восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали.

Единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие тестовые взрывы. После 1996 года были проведены десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели на них моратории) и шесть — КНДР. Последнее ядерное испытание — это был подземный взрыв — провела КНДР 3 сентября 2017 года.

Какова позиция России по ядерным испытаниям

Трамп в своем заявлении сослался на «другие страны», которые проводят ядерные испытания. Аналогичный аргумент использует и Владимир Путин. 2 октября 2025 года на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что «кое-кто готовит эти испытания». 10 октября на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, отвечая на вопрос, имел ли он в виду Соединенные Штаты, российский лидер сказал: «Я не говорил, что США готовятся. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию».

«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много-много лет. На компьютерах все это проигрывается. Специалисты считают, что этого достаточно, но кое-кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания», — продолжил Путин. И задался вопросом: ядерные испытания — это хорошо или плохо? «С точки зрения обеспечения безопасности — хорошо; с точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с действиями, направленными если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, это, наверное, неплохо», — сказал Путин, добавив, что в этом же контексте существует предложение Москвы хотя бы на год продлить действие договора об СНВ.

По оценке Сокова, ссылки на другие страны президенты России и США используют «скорее для порядка». «Последними проводили испытание КНДР, с тех пор никто не взрывал, и признаков подготовки никто не видел. Разговоры об испытаниях время от времени ведутся, но и все. Полагаю, что для России это мог бы быть жесткий способ напомнить Западу (Европе прежде всего), что эскалировать участие в войне [на Украине] чревато, то есть использовать в качестве сигнала и последнего предупреждения. Вряд ли что-то еще», — резюмировал эксперт.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году, ратифицировала в 2000-м, а в 2023-м свою ратификацию отозвала. Она объяснила это тем, что почти за 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США и поэтому он не вступил в силу. Президент России с тех пор неоднократно говорил, что Москва не будет проводить ядерные испытания первой, но сделает это, если такой взрыв произведет другая страна.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ядерное оружие ядерные испытания Дональд Трамп США Невада
