Ракета «Буревестник»: в чем уникальность, почему ее называют неуязвимой

26 октября Путину доложили об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Что о ней известно и почему ее называют неуязвимой — в справке РБК

Фото: Минобороны России

Содержание:

Что такое крылатая ракета «Буревестник»

«Буревестник» (индекс ГРАУ — 9М730, в кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — это российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Она создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016-2017 годов. Получила название в марте 2018-го по итогам открытого голосования на сайте Минобороны. Последние испытания изделия состоялись 21 октября 2025 года.

Характеристики ракеты «Буревестник»

Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными. Известно, что «Буревестник» — экспериментальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, она летит на дозвуковых скоростях на малых высотах, способна преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ее трудной целью для систем ПВО и ПРО.

Известные характеристики:

тип двигателя — ядерная энергетическая установка;

— ядерная энергетическая установка; тип боевой части — ядерная;

— ядерная; дальность полета — по экспертным оценкам, свыше 20 тыс. км;

— по экспертным оценкам, свыше 20 тыс. км; скорость — дозвуковая или околозвуковая;

— дозвуковая или околозвуковая; профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Ключевая особенность: ядерный двигатель и глобальная дальность

Главная особенность «Буревестника» — ядерный двигатель. В отличие от обычных крылатых ракет (которые используют авиационный керосин, синтетическое или твердое топливо и имеют ограниченный запас хода) этот двигатель работает на ядерной энергии, что теоретически обеспечивает ракете практически неограниченную дальность полета. Это означает, что «Буревестник» может преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки, длительное время находиться в воздухе, менять маршрут и атаковать цель с любого направления, обходя зоны противоракетной обороны, в том числе через южные и полярные направления — там, где наблюдение минимально.

(На видео: кадры с испытаниями «Буревестника», которые Минобороны показало в 2018 году)

Почему «Буревестник» называют неуязвимым

Ядерный двигатель дает ракете принципиально иное ограничение — не запас горючего, а работоспособность установки. Поэтому ракета может долго находиться в воздухе, менять маршрут и ждать лучшего момента для атаки. Продолжительное время нахождения в воздухе и возможность «долгого патрулирования» позволяют входить в зону действия противника с неожиданных направлений. Это усложняет работу систем раннего предупреждения и наведения перехватчиков. Низковысотный профиль и маневренность также снижают вероятность успешного перехвата обычными средствами ПРО. Комбинация малой высоты, изменяемой траектории и длительного времени полета создает эффект «расплывчатого» контакта с системами наблюдения.

Немецкий эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия, контроля над вооружениями и международной безопасности Феликс Леммер отмечал, что «Буревестник», по сути, объединяет черты двух классов оружия — стратегических систем дальнего действия и малозаметных ударных платформ. Это делает ее уникальной в современной военной доктрине. По оценке специалиста по крылатым ракетам Денниса Гормли, сочетание длительного полета и маневренности делает построение эффективной сети ПРО крайне сложным и ресурсозатратным, поскольку современные системы перехвата рассчитаны в основном на предсказуемые баллистические траектории.

Испытания и текущий статус проекта

По данным японского издания The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США, ракета проходила испытания с 2016 года.

Впервые о проекте (название «Буревестник» появилось чуть позже) Владимир Путин объявил в 2018 году в своем послании Федеральному собранию. Он озвучил концепцию ракеты с ядерной силовой установкой и «неограниченной» дальностью действия и назвал ее «неуязвимой как для существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО». Тогда же президент рассказал, что в конце 2017 года состоялся успешный испытательный пуск такой ракеты. «В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги», — отметил Путин.

Впоследствии российские и зарубежные СМИ неоднократно сообщали об испытаниях изделия. В феврале 2019 года источники в правительстве США сообщали изданию The Diplomat, что к тому моменту американская военная разведка насчитала 13 тестирований. Некоторые испытания собеседники называли «частично успешными».

Последнее по времени испытание состоялось 21 октября 2025 года. По заявлению главы российского Генштаба Валерия Герасимова, ракета пролетела 14 тыс. км за примерно 15 часов, что, по словам Герасимова, не является пределом. Президент поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты в войсках, а также предложил определить возможные способы ее применения. Путин отметил, что до принятия ракеты на боевое дежурство предстоит еще большая работа.

