Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана

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В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам и гостям X конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Путин назвал договор одной из ключевых составляющих международной системы безопасности, отвечающим интересам как обладающим ядерным оружием стран, так и государств, у которых такого оружия нет.

«Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — говорится в обращении.

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