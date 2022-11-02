Путин сообщил президенту Индонезии о восстановлении зерновой сделки

Владимир Путин в разговоре с президентом Индонезии подтвердил возвращение России к зерновой сделке. Также стороны обсудили предстоящий саммит «Большой двадцатки» на Бали

Джоко Видодо (Фото: Tracey Nearmy / Getty Images)

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо подтвердил возвращение России к зерновой сделке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки», — говорится в сообщении.

Путин также рассказал Видодо о принципиальных подходах Москвы к реализации стамбульских договоренностей и заверил его в готовности предоставить зерно бесплатно в качестве гуманитарной помощи.

29 октября Россия приостановила участие в сделке после атак украинских беспилотников на Севастопольскую бухту. Минобороны заявило, что подвергшиеся ей корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Позже министр обороны Турции Хулуси Акар в разговоре с Сергеем Шойгу заявил, что украинская сторона дала гарантии по соглашению. Акар заявил Шойгу, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке.

2 ноября в Минобороны заявили, что Россия возвращается к сделке. Ведомство получило заверения от украинской стороны, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ».

Также стороны обсудили предстоящий саммит «Большой двадцатки», который запланирован на 15 и 16 ноября на острове Бали. Путин дал высокую оценку «конструктивной и деполитизированной» работе Индонезии по таким актуальным темам, как «укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения».

О том, примет ли сам Путин участие в саммите, в сообщении Кремля не упоминается. Ранее президент говорил, что подумает об участии. «Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — отметил Путин.

В Кремле ранее отмечали, что будут принимать решение об участии Путина с учетом фактора безопасности. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждал, что более точная информация о формате участия Путина в саммите G20 в Индонезии будет известна к ноябрю.

Саммит может посетить и президент Украины Владимир Зеленский. Украина не входит в G20, но получила приглашение принять участие в саммите от Индонезии, страны-председательницы. В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на полях саммита.

Многие иностранные политики не одобрили возможное присутствие делегации России на саммите. Президент США Джо Байден заявил, что российскому президенту не стоит приезжать на Бали. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания спецоперации.