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Путин пообещал подумать о поездке на саммит G20

Президент России Владимир Путин не исключил возможность, что появится на саммите G20

Президент России Владимир Путин не исключил, что может поехать на саммит G20, который пройдет на острове Бали. Он сообщил это в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю», — отметил Путин.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября.

Личное участие Путина в саммите глав государств G20 обсуждается уже несколько месяцев. В Кремле отмечали, что будут принимать решение с учетом фактора безопасности и других. 25 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока неизвестно, кто представит Россию на саммите стран G20. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждал, что более точная информация о формате участия Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии будет известна к ноябрю.

Саммит может посетить и президент Украины Владимир Зеленский. Украина не входит в G20, но получила приглашение принять участие в саммите от Индонезии, страны-председательницы. В Кремле исключили встречу Путина и Зеленского на полях саммита.

Многие иностранные политики не одобрили возможное присутствие делегации России на саммите. Президент США Джо Байден заявил, что российскому коллеге не стоит приезжать на Бали. Тогда еще кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не пускать Путина на мероприятия G20 до окончания спецоперации.

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