Госдеп заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 16:42
«Атлетико» впервые занял последнее место в группе Лиги чемпионов Спорт, 23:27
Экзитполы показали победу блока Нетаньяху на выборах в парламент Израиля Политика, 23:22
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 23:15
Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит вывозить зерно из Украины Политика, 23:07
Турция передала Украине озабоченности России по атаке в Севастополе Политика, 23:03
МВД отменило сбор отпечатков пальцев у беженцев Политика, 22:58
Госдеп заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20 Политика, 22:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Петербурге вернут Мефистофеля на Лахтинскую улицу Общество, 22:50
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 22:43
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 22:20
Глава Приморского края сообщил о привлечении студентов к сборке дронов Политика, 22:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
«Динамо» прервало четырехматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ Спорт, 21:57
WSJ узнала о передаче Саудовской Аравией США данных об атаке Ирана Политика, 21:55
Политика ,  
0 

Госдеп заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20

Представитель Госдепа заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20
Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images
Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images

Контактов между представителями России и США в рамках саммита G20 («Большая двадцатка») не ожидается. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция шла на странице ведомства в «Твиттере».

«Я не ожидаю обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20. Я не ожидаю, что будут контакты между США и Россией на G20», — сказал он.

Возможность встречи президентов России и США на саммите G20 в Индонезии, который пройдет 15–16 ноября, в последнее время активно обсуждалась. Байден допускал такое развитие событий. В Кремле говорили, что российский президент собирается участвовать в мероприятии, однако формат участия будет определен непосредственно перед саммитом. В конце октября Путин не исключил личного участия в мероприятии.

На мероприятие также пригласили президента Украины Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали.

Теги
G20 встречи переговоры Госдепартамент США Россия
Материалы по теме
Путин пообещал подумать о поездке на саммит G20
Политика
Путин не увидел необходимости в переговорах с Байденом на G20
Политика
Песков заявил, что Кремль не выбрал представителя России на саммите G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter