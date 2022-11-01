Представитель Госдепа заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20

Госдеп заявил об отсутствии планов по контактам с Россией на саммите G20

Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images

Контактов между представителями России и США в рамках саммита G20 («Большая двадцатка») не ожидается. Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция шла на странице ведомства в «Твиттере».

«Я не ожидаю обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20. Я не ожидаю, что будут контакты между США и Россией на G20», — сказал он.

Возможность встречи президентов России и США на саммите G20 в Индонезии, который пройдет 15–16 ноября, в последнее время активно обсуждалась. Байден допускал такое развитие событий. В Кремле говорили, что российский президент собирается участвовать в мероприятии, однако формат участия будет определен непосредственно перед саммитом. В конце октября Путин не исключил личного участия в мероприятии.

На мероприятие также пригласили президента Украины Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали.