Зеленский сообщил о приглашении на саммит G20 в Индонезию
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом он сам сообщил в Twitter по итогам переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», — написал Зеленский. Он также поблагодарил Видодо за «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», президенты обсудили проблему продовольственной безопасности.
Ранее Bloomberg сообщил, что некоторые государства, включая США, оказывают на Индонезию давление из-за приглашения на саммит российского президента Владимира Путина. Эти страны стали требовать пригласить Зеленского хотя бы на некоторые встречи в рамках саммита, сообщили источники агентства.
В марте за приглашение Зеленского выступал американский президент Джо Байден. По его словам, если страны не согласны исключить Россию из G20, то в заседаниях надо позволить участвовать Украине и разрешить ей быть наблюдателем.
Индонезия ранее подтвердила, что направила приглашение на саммит G20 всем странам-членам. В Кремле на прошлой неделе заявили, что решение по участию Путина в форуме пока не принято. При этом, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае исключения России из «Группы двадцати» ничего страшного не случится.
В начале апреля Bloomberg писал, что некоторые члены G20 отговаривали Индонезию от приглашения Путина, в их число входят США. В Вашингтоне также обсуждают, стоит ли Байдену в случае участия российского президента ехать на саммит. Некоторые страны рассматривают возможность отказа своих лидеров от поездки и отправки делегаций более низкого уровня, отмечали источники агентства.