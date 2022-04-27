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Политика ,  
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Зеленский сообщил о приглашении на саммит G20 в Индонезию

За приглашение Зеленского хотя бы на некоторые встречи в рамках саммита ранее выступали США. Вашингтон также выступал против приглашения российского лидера, однако оно все же было направлено
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G20, который пройдет в ноябре на Бали. Об этом он сам сообщил в Twitter по итогам переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», — написал Зеленский. Он также поблагодарил Видодо за «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», президенты обсудили проблему продовольственной безопасности.

Ранее Bloomberg сообщил, что некоторые государства, включая США, оказывают на Индонезию давление из-за приглашения на саммит российского президента Владимира Путина. Эти страны стали требовать пригласить Зеленского хотя бы на некоторые встречи в рамках саммита, сообщили источники агентства.

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В марте за приглашение Зеленского выступал американский президент Джо Байден. По его словам, если страны не согласны исключить Россию из G20, то в заседаниях надо позволить участвовать Украине и разрешить ей быть наблюдателем.

Индонезия ранее подтвердила, что направила приглашение на саммит G20 всем странам-членам. В Кремле на прошлой неделе заявили, что решение по участию Путина в форуме пока не принято. При этом, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае исключения России из «Группы двадцати» ничего страшного не случится.

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В начале апреля Bloomberg писал, что некоторые члены G20 отговаривали Индонезию от приглашения Путина, в их число входят США. В Вашингтоне также обсуждают, стоит ли Байдену в случае участия российского президента ехать на саммит. Некоторые страны рассматривают возможность отказа своих лидеров от поездки и отправки делегаций более низкого уровня, отмечали источники агентства.

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Теги
G20 Индонезия саммит G20 Украина Владимир Зеленский
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