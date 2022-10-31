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Минобороны заявило о приостановке движения по зерновому коридору

Минобороны: приостановлено движение по зерновому коридору в Черном море
Минобороны назвало недопустимым движение по коридору безопасности, поскольку Киев использует его для ведения боевых действий. Киев должен принять дополнительные обязательства не использовать маршрут в целях атаки, заявили там
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Минобороны России приостанавливает движение по зерновому коридору, определенному «Черноморской инициативой» по вывозу зерна с Украины, сообщило ведомство.

«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено», — заявило ведомство.

Минобороны указало, что Россия не выходит из соглашений по вывозу зерна, а приостанавливает их действие. Движение по коридору недопустимо, поскольку Киев использует его для боевых действий против России, пояснили в министерстве.

Ведомство указало, что пока украинская сторона не примет дополнительные обязательства не использовать маршрут в военных целях, «не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении».

Позицию России передали генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совбезу ООН, поскольку организация оказывала посредническую роль в вывозе зерна и продовольствия из украинских портов. «Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», — указало Минобороны.

Россия объявила о приостановке участия в соглашениях по вывозу сельхозпродукции с Украины 29 октября. Это произошло после атак украинских беспилотников на Севастопольскую бухту, которые, по словам губернатора города Михаила Развожаева, стали самыми массированными с начала спецоперации. Миноброны заявило, что подвергшиеся атаке корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках сделки. В ведомстве также рассказали, что дроны запустили с побережья около Одессы и они двигались по зоне безопасности зернового коридора, после чего изменили маршрут и направились к Севастополю.

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МИД Украины заявил, что Москва блокирует зерновой коридор под «надуманным» предлогом. ЕС и США призвали Россию вернуться к сделке.

При этом утром 31 октября Турция и ООН возобновили проверки судов в украинских портах. В Совместном координационном центре, созданном для координации усилий в рамках сделки, согласовали план движения 16 судов на понедельник.

Соглашения о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. Срок действия зерновой сделки должен закончиться в ноябре. Генсек ООН и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражали надежду на ее продление.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одесса, Черноморск и Южный. Согласно договоренности, суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору. Следить за погрузкой в портах будут представители Украины, Турции и ООН. Страны также договорились о создании четырехстороннего координационного центра, его задача — досмотр судов на выходе и входе в Черное море, чтобы на борту не провозились вооружения.

Срок действия сделки должен был истечь 19 ноября. Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражали надежду, что ее продлят. Президент России Владимир Путин заявлял, что зерно из украинских портов идет не в беднейшие страны, а в ЕС, и называл это надувательством. Москва говорила, что продление зернового соглашения будет зависеть от ее практических результатов.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Минобороны Зерновая сделка Украина Военная операция на Украине
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