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Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на саммит G20

Страны G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы разоблачить возмутительное поведение» российского руководства, заявил Сунак
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Президент Владимир Путин не должен участвовать во встречах G20, пока Россия не прекратит военные действия на Украине, заявил кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак, передает Reuters.

По словам Сунака, партнеры и союзники Великобритании по G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы разоблачить возмутительное поведение» российского руководства.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [на саммите G20], пока он не прекратит [военные действия] на Украине», — передал слова британского политика его представитель.

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За пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьера Великобритании с Сунаком борется министр иностранных дел Лиз Трасс. Она также высказалась о возможном участии российского президента в саммите G20. По словам Трасс, если она станет премьером, то будет готова встретиться на саммите с Путиным «лицом к лицу» и «вызвать его на разговор перед такими важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия».

В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон еще до ухода в отставку из-за скандала в правительстве выражал сомнения, что российский президент приедет на саммит. Он подчеркнул, что был бы «поражен», если российский лидер посетит встречу, и назвал его «фигурой-изгоем». В Кремле на это отметили, что британский премьер «допускает много разных высказываний, не совсем удачных и чудовищных» и что заявления британских властей не могут повлиять на решение президента России.

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В этом году саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Путин, как и другие лидеры объединения (в G20 помимо России и Великобритании также входят США, Евросоюз, Германия, Франция, Италия, Индия, Китай, Япония, Саудовская Аравия, Бразилия и прочие страны), получил приглашение на мероприятие. По словам президента Индонезии Джоко Видодо, российский президент подтвердил, что будет участвовать в саммите очно. Помимо этого, на встречу приглашен и президент Владимир Зеленский, хотя Украина и не входит в «Большую двадцатку».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Риши Сунак Великобритания Владимир Путин саммит Индонезия G20 «Большая двадцадка» Военная операция на Украине
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