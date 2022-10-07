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В Госдепе назвали невозможными переговоры Байдена и Путина «как прежде»

В Госдепе назвали невозможными переговоры Байдена и Путина «как прежде» при их встрече
Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся, то переговоры «как прежде» между ними невозможны, заявили в Госдепе. Ранее Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 в ноябре
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена переговоры не смогут состояться в прежнем формате, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Вопрос о возможной встрече российского и американского лидеров Пател переадресовал Белому дому.

«Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, — вести дела как обычно с Россией невозможно», — отметил он.

Ранее Байден, отвечая на вопрос о вероятности встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября, допустил такое развитие событий. До этого он заявлял, что российскому президенту не стоит приезжать на саммит. В Кремле говорили, что российский президент собирается участвовать в мероприятии, однако формат участия будет определен непосредственно перед саммитом. 

На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали. В Вашингтоне призвали Зеленского принять положительное решение по этому поводу. 

Последний контакт Путина и Байдена состоялся менее чем за две недели до начала российской военной операции на Украине, 12 февраля. Тогда они по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. Американский президент призывал российского коллегу к деэскалации.

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США в конфликте поддерживают Украину и отправляют ей в том числе военную помощь. В отношении Москвы Вашингтон ввел ряд санкций, включая эмбарго на поставки нефти.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Владимир Путин переговоры Госдепартамент США
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