В Госдепе назвали невозможными переговоры Байдена и Путина «как прежде»
На возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена переговоры не смогут состояться в прежнем формате, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Вопрос о возможной встрече российского и американского лидеров Пател переадресовал Белому дому.
«Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, — вести дела как обычно с Россией невозможно», — отметил он.
Ранее Байден, отвечая на вопрос о вероятности встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября, допустил такое развитие событий. До этого он заявлял, что российскому президенту не стоит приезжать на саммит. В Кремле говорили, что российский президент собирается участвовать в мероприятии, однако формат участия будет определен непосредственно перед саммитом.
На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали. В Вашингтоне призвали Зеленского принять положительное решение по этому поводу.
Последний контакт Путина и Байдена состоялся менее чем за две недели до начала российской военной операции на Украине, 12 февраля. Тогда они по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. Американский президент призывал российского коллегу к деэскалации.
США в конфликте поддерживают Украину и отправляют ей в том числе военную помощь. В отношении Москвы Вашингтон ввел ряд санкций, включая эмбарго на поставки нефти.