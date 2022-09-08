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В Кремле сообщили о просмотре гостиниц в Индонезии для участия в G20

Решение об участии Путина в саммите лично или в видеоформате примут «в зависимости от общей ситуации», в том числе от участия других лидеров, пояснил помощник президента. Тем не менее на Бали уже были просмотровые команды
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Формат участия президента Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии будет определен ближе к ноябрю, однако представители России уже просматривали там гостиницы и бронировали места. Об этом сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«У нас там были и просмотровые команды, гостиницы там смотрели, бронировали места, в зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственно президента или это будет в видеоформате», — рассказал Ушаков. По его словам, участие российского президента будет во многом зависеть от участия других лидеров.

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«Будет поближе понятно. Прежде всего в каком формате будут принимать участие другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждение на счет китайского представителя. В сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии», — добавил Ушаков.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле. В конце июня Ушаков сообщил, что российская сторона подтвердила Индонезии, что ее участие предусматривается. В сентябре в Кремле уточнили, что формат участия России в саммите «Группы двадцати» будут приниматься все факторы, в том числе фактор безопасности.

Приглашение на саммит также получил президент Украины Владимир Зеленский, хотя его страна не входит в G20. Bloomberg писал, что с таким предложением выступили некоторые государства-члены, в том числе США, после того как стало известно, что на встречу пригласили Путина.

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Агентство также сообщало, что некоторые члены G20, включая США, пытались уговорить Индонезию отказаться от приглашения Путина на саммит в страну. По данным агентства, от Джакарты потребовали «по меньшей мере осудить» действия России на Украине. Американские чиновники также обсуждали, следует ли президенту Джо Байдену пропустить саммит, если его посетит Путин, однако, по данным источников, скорее всего, Байден будет присутствовать.

 

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Юлия Выродова Юлия Выродова
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