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Россия возобновила участие в зерновой сделке после гарантий Киева

Минобороны: Россия возобновила участие в зерновой сделке с ООН, Турцией и Украиной
Россия приостановила участие в зерновой сделке в конце октября, обвинив Украину в атаках на корабли под прикрытием гумкоридоров. В Минобороны сообщили, что Москва получила гарантии Киева о неиспользовании коридоров для атак
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия возобновила участие в зерновой сделке России, Турции, Украины и ООН. Украина дала России гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий, говорится в сообщении Минобороны России.

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — сказано в сообщении.

Минобороны также получило заверения от украинской стороны, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». «Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляют реализацию соглашения», — подчеркнули в министерстве.

Соглашения Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) были заключены 22 июля в Стамбуле по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН. Они предполагали открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против нее санкций из-за боевых действий на Украине.

29 октября российская сторона объявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атак украинских беспилотников на Севастопольскую бухту. Минобороны заявило, что подвергшиеся ей корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Ведомство обвинило Киев в использовании маршрута для боевых действий против России и потребовало от Украины принять дополнительные обязательства не делать этого. До этого, указывали в министерстве, «не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении».

В украинском МИДе сочли, что Россия под надуманным предлогом блокирует соглашение. Президент Владимир Зеленский потребовал «жесткой международной реакции», в первую очередь со стороны ООН и G20. Он пообещал, что Киев приложит все усилия, чтобы зерновая сделка продолжала работать.

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1 ноября президент России Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва может вернуться к зерновой сделке после того, как будет проведено расследование атак на Севастополь. «Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях», — указали в пресс-службе Кремля. Министр обороны Турции Хулуси Акар передал Шойгу гарантии Киева по зерновой сделке.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны зерно сделка Военная операция на Украине ООН
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