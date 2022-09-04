Песков: участие Путина в саммите G20 зависит от мер безопасности и других факторов

Кремль сообщил, от чего зависит решение о поездке Путина на саммит G20

Решение о формате присутствия президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали, будут принимать с учетом фактора безопасности и других аспектов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, <...> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал пресс-секретарь.

Саммит G20 должен пройти на Бали 15–16 ноября. В начале июля в российском МИДе сказали, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что Кремль намерен определиться с форматом участия непосредственно перед поездкой. Песков, в свою очередь, говорил, что на осень у Путина запланировано несколько зарубежных поездок. О каких странах идет речь, он не уточнял.

Позднее, 19 августа, президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сказал, что Путин в личной беседе заявил ему о намерении посетить саммит. За день до этого главы государств общались по телефону, а в июне встречались в Москве.

Приехать на саммит может и президент Украины Владимир Зеленский. Страна не входит в состав G20 в отличие от России, однако Индонезия на правах председателя пригласила украинского президента принять участие в мероприятии. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подоляк в интервью Би-би-си говорил, что Зеленский подумает над поездкой на Бали, если там будет присутствовать Путин. В Кремле встречу Путина и Зеленского на полях саммита исключали.

В Белом доме призвали Зеленского принять положительное решение по этому поводу. В свою очередь, президент США Джо Байден говорил, что российскому коллеге не следует приезжать на саммит. Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призывал не пускать Путина на мероприятие до окончания спецоперации, так как страны G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы разоблачить возмутительное поведение» российского руководства. Глава британского МИДа Лиз Трасс, которая ранее выражала готовность «осадить» российского президента, также сказала, что у России нет «морального права» участвовать в G20.