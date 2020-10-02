Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии

Почему ЕС медлил с принятием санкций

В Евросоюзе не признают состоявшиеся 9 августа президентские выборы в Белоруссии и не считают Лукашенко легитимным президентом. 14 августа главы МИД стран ЕС договорились ввести санкции против Минска за нарушения на выборах и жестокость в отношении протестующих, обвинивших власти в нарушении правил голосования и репрессиях. Инициатива по введению санкций была поддержана на саммите ЕС 19 августа. Однако одобрить реализацию конкретных мер отказался Кипр. Глава МИД республики Никос Христодулидес заявлял, что если ЕС намерен ввести ограничения против Белоруссии, то должен принять меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. «Наша реакция [Евросоюза] на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть выборочной. Она должна быть последовательной», — отметил он.

В Евросоюзе задумывались над тем, чтобы принять санкции против Белоруссии без поддержки Кипра — через механизм, не требующий единогласной поддержки ограничений, сообщила The Guardian. В итоге лидерам государств — участников ЕС удалось прийти к совместному решению и Никосия сняла свое вето. В коммюнике по итогам саммита говорится, что ЕС постарается уладить противоречия в Восточном Средиземноморье до декабря. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Турции углубление торгового партнерства и вероятную либерализацию виз, если в Анкаре проявят интерес к диалогу.

Ранее санкции в отношении Белоруссии ввели Соединенное Королевство и Канада. Под ограничения попали несколько высокопоставленных белорусских чиновников, а также Лукашенко и его сын Виктор. Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании и подразумевают заморозку всех имеющихся в стране активов. Аналогичные ограничения ввела Канада. Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Пакет мер США против Белоруссии был подготовлен заранее, но в Вашингтоне решили сначала дождаться введения этих ограничений со стороны ЕС. В отличие от Евросоюза США не снимали введенные ранее санкции против республики, а поэтому Лукашенко, а также некоторые другие белорусские чиновники так и остаются в американском черном списке.

Власти Кипра прекрасно понимали, что без его согласия расширить санкции против Белоруссии будет проблематично, и ЕС был вынужден искать дипломатический выход из ситуации, констатировал в разговоре с РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Впрочем, убеждать одного из участников ЕС принять какое-либо решение — задача, которая встает перед Брюсселем довольно регулярно, отметил он. «Интересно, что США не поспешили с введением санкций вслед за Великобританией и Канадой, а поставили свои санкции в зависимость от европейских. Это тоже своеобразная форма давления на ЕС», — указал эксперт.

Каковы будут последствия санкций

В ответ на санкции ЕС Белоруссия ввела встречные меры. «В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — говорится в сообщении МИД республики.

Санкции Евросоюза носят преимущественно символический характер, пояснил РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, крупные бизнесмены и политики не так сильно зависят от связей с Евросоюзом, как, например, российская элита. «ЕС должен был как-то отреагировать на происходящее в Белоруссии и продемонстрировать единство по конфликту в стране, но фактически эти санкции мало что меняют», — резюмировал он. По мнению Кортунова, Евросоюзу будет сложно играть роль медиатора в белорусском конфликте в том числе и потому, что он не занимает равноудаленную позицию, а поддерживает оппозиционные силы.

«Введенные Евросоюзом санкции — декоративные и не станут чувствительными ни для элит республики, ни для ее экономики», — утверждает и политтехнолог Евгений Минченко. Он сказал РБК, что теоретически ЕС могли принять и более масштабные и жесткие меры, но они сопряжены с рисками еще более очевидного отторжения Белоруссии от Запада и сближение Минска с Москвой.