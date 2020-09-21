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Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Белоруссии

Никосия наложила вето на введение ограничительных мер ЕС против Белоруссии. По словам главы МИД Кипра, республика не возражает против ограничительных мер против Минска, но настаивает, чтобы их ввели и против Турции
Никос Христодулидес
Никос Христодулидес (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Кипр готов поддержать общее решение стран Евросоюза по введению санкций против официальных лиц Белоруссии, причастных к фальсификации результатов выборов в республике и насилию против протестующих. Об этом сообщает Reuters.

В то же время страна настаивает на том, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья. «Наша реакция [Евросоюза] на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной», — заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидес.

Deutsche Welle пишет, что Кипр, «у которого хорошие отношения с поддерживающим Лукашенко российским правительством», 21 сентября в очередной раз наложил вето на введение санкций ЕС против Белоруссии. Действия Никосии осудил министр иностранных дел Лаивии Эдгар Линкевич, по словам которого Кипр «посылает неверный сигнал белорусам, обществу и всему миру».

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Боррелля, министры иностранных дел стран Евросоюза не приняли решение о введении санкций в отношении Белоруссии, поскольку не было достигнуто согласия всех государств. «Одна страна не присоединилась к консенсусу», — пояснил он на пресс-конференции.

Боррель уточнил, что речь идет о Кипре, но добавил, что Никосия не возражает против введения санкций против Минска как таковых. «Кипр считает, что санкции нужны и против Турции», — отметил он. Глава дипломатии пообещал также сделать все возможное для того, чтобы к следующей встрече министров ограничительные меры в отношении Белоруссии были приняты, отметив, что в противном случае авторитету ЕС будет нанесен ущерб.

СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Ранее в сентябре Bloomberg и DPA сообщили, что Кипр блокировал решение о введении санкций, поскольку добивается введения ограничительных мер Евросоюза в отношении Турции: Никосия настаивает, чтобы в санкционный список добавили семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.

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Турция в течение нескольких лет периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В конце прошлого года Анкара подписала соглашение с Триполи о разграничении морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Решение раскритиковали Евросоюз, Египет, Греция и Кипр. В конце августа парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Документ закрепляет за Грецией право на часть морского шельфа, который Турция считает своим. Анкара при этом намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах.

Боррель в конце августа призвал Турцию воздержаться от провокаций в Восточном Средиземноморье и начать переговоры с Грецией и Кипром, пригрозив, что в противном случае Брюссель может принять решение о введении новых санкций в отношении Анкары.

Автор
Наталия Анисимова
Кипр Белоруссия санкции
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