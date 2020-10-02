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Протесты в Белоруссии ,  
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Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС

Белоруссия в ответ на санкции ЕС запретила ряду его чиновников въезд в страну. Если Евросоюз продолжит раскручивать «санкционный маховик», то пусть ожидает «более серьезных последствий», предупредили в МИД республики
Фото:Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, сообщается на сайте МИД республики.

Ранее ЕС согласовал черный список из около 40 белорусских чиновников, которые, по его мнению, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что черный список тех, кому запрещен въезд в страну, «действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

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«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например — выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — предупредили в МИДе.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По официальным итогам, объявленным ЦИК, с результатом 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко. На пост президента он выдвигался шестой раз подряд.

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Оппозиция обвинила власти в фальсификациях. По подсчетам штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, она набрала 70–80% голосов, а не 10,1%, как объявила ЦИК.

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Некоторые митинги сопровождались столкновениями с силовиками: для разгона демонстрантов те применяли дубинки, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Тысячи человек были задержаны, десятки жителей и журналистов пострадали. Лукашенко заявил, что акциями управляли из-за рубежа.

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<p>Александр Лукашенко</p>

В Евросоюзе итоги выборов в Белоруссии не признали и согласовали против ряда чиновников страны санкции, но сам президент в этот список не попал. По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, принять ограничения против Лукашенко «означало бы оправдать отказ от диалога».

В то же время Великобритания и Канада в конце сентября ввели персональные ограничения против президента Белоруссии, его сына Виктора и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Участникам санкционного списка запретили въезд на территорию этих двух стран, а все их имеющиеся там активы будут заморожены.

Автор
Виктория Полякова
Белоруссия санкции Евросоюз
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