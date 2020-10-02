Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС

Белоруссия в ответ на санкции ЕС запретила ряду его чиновников въезд в страну. Если Евросоюз продолжит раскручивать «санкционный маховик», то пусть ожидает «более серьезных последствий», предупредили в МИД республики

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Белоруссия ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, сообщается на сайте МИД республики.

Ранее ЕС согласовал черный список из около 40 белорусских чиновников, которые, по его мнению, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что черный список тех, кому запрещен въезд в страну, «действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».