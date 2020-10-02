Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС

«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например — выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — предупредили в МИДе.
Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По официальным итогам, объявленным ЦИК, с результатом 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко. На пост президента он выдвигался шестой раз подряд.
Оппозиция обвинила власти в фальсификациях. По подсчетам штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, она набрала 70–80% голосов, а не 10,1%, как объявила ЦИК.
После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Некоторые митинги сопровождались столкновениями с силовиками: для разгона демонстрантов те применяли дубинки, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Тысячи человек были задержаны, десятки жителей и журналистов пострадали. Лукашенко заявил, что акциями управляли из-за рубежа.
В Евросоюзе итоги выборов в Белоруссии не признали и согласовали против ряда чиновников страны санкции, но сам президент в этот список не попал. По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, принять ограничения против Лукашенко «означало бы оправдать отказ от диалога».
В то же время Великобритания и Канада в конце сентября ввели персональные ограничения против президента Белоруссии, его сына Виктора и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Участникам санкционного списка запретили въезд на территорию этих двух стран, а все их имеющиеся там активы будут заморожены.