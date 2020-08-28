Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 13:42
Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб. Финансы, 20:07 Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум Экономика, 20:00 Евросоюз пригрозил Турции новыми санкциями Политика, 19:54 ЕС обещал как можно скорее представить санкционный список по Белоруссии Политика, 19:48 Ласицкене раскритиковала решение уволить руководителей РУСАДА Спорт, 19:32 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Генпрокуратура восстановила права незаконно отчисленных студентов РГСУ Общество, 19:14 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 19:08 «Металлоинвест» допустил отказ от строительства терминала в порту Тамани Бизнес, 19:06 Андрей Канчельскис заразился коронавирусом Спорт, 19:06 Путин обсудил с главой Татарстана экологические проблемы в республике Общество, 19:02 Власти Гаваны с 1 сентября введут комендантский час из-за COVID-19 Общество, 19:01 С депутатов в Серпухове потребовали взыскать выписанные ими себе надбавки Общество, 18:58
Политика ,  
0 

Евросоюз пригрозил Турции новыми санкциями

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил Анкаре санкциями, если та не прекратит незаконную разведку газовых месторождений в Средиземном море и не начнет переговоры на эту тему с Грецией и Кипром
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Francois Lenoir / AP)

Турция должна воздержаться от провокаций в Восточном Средиземноморье и начать переговоры с Грецией и Кипром по урегулированию конфликта по разграничению морского шельфа, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В случае отсутствия прогресса в переговорах уже в сентябре Евросоюз может принять решение о введении новых санкций в отношении Анкары, пообещал Боррель. «Мы должны найти золотую середину, сохранив пространство для диалога [с Турцией], но при этом продемонстрировав коллективную силу», — подчеркнул глава европейской дипломатии на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран Союза в Берлине.

В ЕС уже готовятся к усилению давления на Анкару путем расширения персональных санкций. «[В Евросоюзе] растет разочарование в связи с поведением Турции, поэтому в Совете ЕС [...] попросили рабочие группы ускорить работу по введению новых санкций против большего числа лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ [Турции в Средиземном море]», — уточнил Боррель.

Ранее ЕС уже вводил персональные санкции против лиц, вовлеченных в незаконные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье. Но в этот раз могут быть применены новые санкции, например, они могут коснуться турецких морских судов, сказал Боррель. Обсуждаться ситуация будет на следующем саммите ЕС 24 сентября.

Как возник конфликт в Средиземном море

В течение нескольких лет Анкара периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон (ИЭЗ). В конце прошлого года Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Соглашение Турции и Ливии раскритиковали Греция, а также Евросоюз и Египет. Ситуация серьезно обострилась в середине этого августа, когда Турция отправила сопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно «Орук Рейс» в спорный район вблизи Кипра. Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и направила военные корабли в спорный район, что в итоге привело к столкновению греческого фрегата с турецким.

Эрдоган пообещал начать экспорт газа после находки нового месторождения
Экономика
Реджеп Тайип Эрдоган

Между тем в четверг, 27 августа, парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Договор закрепляет за Афинами право на часть морского шельфа, который Анкара считает своим. Впрочем, Турция намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах. Анкара также начнет собственные военные учения в Средиземном море в следующем месяце.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Ни в Греции, ни в Турции не считают допустимым идти на компромиссы в территориальных спорах. Это осложняет процесс переговоров, главным посредником в которых выступает Германия. «Мы не претендуем на территории, суверенитет или интересы других стран, но мы не пойдем на уступки в том, что касается наших территорий», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Со своей стороны, глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Афины привержены цели защищать свою территорию.

Турция не является подписантом Конвенции ООН по морскому праву от 1982 году. Анкара также признает Турецкую республику Северного Кипра — образование, занимающее северную часть острова. Территория населена этническими турками. В последние годы в Средиземном море были обнаружены месторождения природного газа, что обострило конфликт за право на территории. Кипр, Греция, Израиль и Египет инвестируют в разработку месторождений углеводородов для переправки газа в Европу по трубопроводу по дну Средиземного моря. В январе министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed протяженностью около 1900 км. Турция считает попытки стран ЕС, Израиля и Египта ограничить ее право на разработку месторождений необоснованными.

Чем чреват спор Турции с соседями для ЕС и НАТО

Конфронтация между двумя членами НАТО вызывала обеспокоенность у генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. «В течение многих лет Турция и Греция оставались важными союзниками по НАТО. Нам нужно разрешить ситуацию в духе солидарности между союзниками и в рамках международного права», — сказал он, добавив, что поддерживает посреднические усилия Германии.

Конфликт Турции и Греции создал трудности для Евросоюза. ЕС отказался признавать соглашение Турции и Ливии и выражает поддержку Греции. Франция, Италия, Греция и Кипр также проводят совместные военные учения вблизи с Кипром. Турция считает такие действия дестабилизирующими. При этом до недавнего времени в Афинах считали поддержку со стороны ЕС недостаточной и требовали от европейских союзников более активной поддержки. В ходе видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС Греция заблокировала коммюнике министров по Белоруссии из-за того, что не получила от них достаточной поддержки в противостоянии с Турцией, сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

При этом Евросоюз зависим от Турции в миграционном вопросе — стороны заключили договор, согласно которому нелегальные мигранты высылаются в Турцию. Ранее в ЕС обвиняли Турцию в попытках использовать миграционный вопрос в политических целях. В ЕС не готовы к эскалации противоречий с Турцией, которая является решительным глобальным игроком, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «Кроме того, в Брюсселе вряд ли убеждены в перспективах проекта трубопровода Eastmed, который является попыткой экономически изолировать Турцию», — добавил он.

Риск военной эскалации в нынешней обстановке вполне реален, считает аналитик по Турции в Международной кризисной группе Нигяр Гексель. «Турция считает, что Греция и Республика Кипр при поддержке ЕС и противников Анкары пытаются присвоить себе Восточное Средиземноморье, вытеснив оттуда Турцию. [Анкара] рассматривает военные угрозы как возможность усадить Грецию за стол переговоров», — объяснила она. Хотя перспективы проекта EastMed сомнительными, Турция не хочет испытывать судьбу и поэтому настроена решительна, добавила аналитик

Какую позицию занимает Россия

В конце июля президент Кипра Никос Анастасиадис обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию в Восточном Средиземноморье и оказать влияние на Турцию с целью прекратить разведку газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. По словам Анастасиадиса, Анкара претендует на порядка 44% ИЭЗ Республики Кипр. В МИДе России высказываются по вопросу ситуации в Восточном Средиземноморье в сдержанном ключе. «Призываем партнеров работать над укреплением мер доверия и добрососедства, обязательно воздерживаться от односторонних непродуманных действий», — отмечала в июле официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия занимает подчеркнуто нейтральную позицию в вопросе конфликта Греции и Турции и не станет вмешиваться в споры в Восточном Средиземноморье, считает Антон Мардасов. Во-первых, как отметил аналитик, Москва, хотя и нарастила влияние в регионе за счет сирийской и ливийской кампаний, в Восточном Средиземноморье предпочитает воздерживаться от роли посредника. В случае же с греко-турецкими противоречиями Москва пыталась лавировать, чтобы не раздражать ни ту, ни другую сторону. «Максимум, что Россия может сделать — принять участие в каких-то международных инициативах по урегулированию ситуации, но не более того», — указал Мардасов.

Во-вторых, в Москве понимают, что в будущем диалог с Анкарой по теме энергоресурсов будет вести тяжелее: от строящихся Москвой трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» никто не откажется, однако роль России как экспортера углеводородов в Турцию в общем торговом потоке неуклонно снижается. К тому же в Москве не очень верят в реализацию трубопровода EastMed, которую продвигают оппоненты Анкары — в частности, Кипр. Этот проект — попытка институционализировать экономический альянс против Турции, которая не была приглашена в работу над инициативой. Как напомнил Мардасов, Анкара блокирует EastMed через договоренности с Переходным национальным советом Ливии.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Турция, Греция, Белоруссия, трубопровод, газ
Материалы по теме
Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти и мигрантов
Политика
Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Политика
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter