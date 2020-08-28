Евросоюз пригрозил Турции новыми санкциями

Между тем в четверг, 27 августа, парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Договор закрепляет за Афинами право на часть морского шельфа, который Анкара считает своим. Впрочем, Турция намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах. Анкара также начнет собственные военные учения в Средиземном море в следующем месяце.

Ни в Греции, ни в Турции не считают допустимым идти на компромиссы в территориальных спорах. Это осложняет процесс переговоров, главным посредником в которых выступает Германия. «Мы не претендуем на территории, суверенитет или интересы других стран, но мы не пойдем на уступки в том, что касается наших территорий», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Со своей стороны, глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Афины привержены цели защищать свою территорию.

Турция не является подписантом Конвенции ООН по морскому праву от 1982 году. Анкара также признает Турецкую республику Северного Кипра — образование, занимающее северную часть острова. Территория населена этническими турками. В последние годы в Средиземном море были обнаружены месторождения природного газа, что обострило конфликт за право на территории. Кипр, Греция, Израиль и Египет инвестируют в разработку месторождений углеводородов для переправки газа в Европу по трубопроводу по дну Средиземного моря. В январе министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed протяженностью около 1900 км. Турция считает попытки стран ЕС, Израиля и Египта ограничить ее право на разработку месторождений необоснованными.

Чем чреват спор Турции с соседями для ЕС и НАТО

Конфронтация между двумя членами НАТО вызывала обеспокоенность у генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. «В течение многих лет Турция и Греция оставались важными союзниками по НАТО. Нам нужно разрешить ситуацию в духе солидарности между союзниками и в рамках международного права», — сказал он, добавив, что поддерживает посреднические усилия Германии.

Конфликт Турции и Греции создал трудности для Евросоюза. ЕС отказался признавать соглашение Турции и Ливии и выражает поддержку Греции. Франция, Италия, Греция и Кипр также проводят совместные военные учения вблизи с Кипром. Турция считает такие действия дестабилизирующими. При этом до недавнего времени в Афинах считали поддержку со стороны ЕС недостаточной и требовали от европейских союзников более активной поддержки. В ходе видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС Греция заблокировала коммюнике министров по Белоруссии из-за того, что не получила от них достаточной поддержки в противостоянии с Турцией, сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

При этом Евросоюз зависим от Турции в миграционном вопросе — стороны заключили договор, согласно которому нелегальные мигранты высылаются в Турцию. Ранее в ЕС обвиняли Турцию в попытках использовать миграционный вопрос в политических целях. В ЕС не готовы к эскалации противоречий с Турцией, которая является решительным глобальным игроком, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «Кроме того, в Брюсселе вряд ли убеждены в перспективах проекта трубопровода Eastmed, который является попыткой экономически изолировать Турцию», — добавил он.

Риск военной эскалации в нынешней обстановке вполне реален, считает аналитик по Турции в Международной кризисной группе Нигяр Гексель. «Турция считает, что Греция и Республика Кипр при поддержке ЕС и противников Анкары пытаются присвоить себе Восточное Средиземноморье, вытеснив оттуда Турцию. [Анкара] рассматривает военные угрозы как возможность усадить Грецию за стол переговоров», — объяснила она. Хотя перспективы проекта EastMed сомнительными, Турция не хочет испытывать судьбу и поэтому настроена решительна, добавила аналитик

Какую позицию занимает Россия

В конце июля президент Кипра Никос Анастасиадис обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию в Восточном Средиземноморье и оказать влияние на Турцию с целью прекратить разведку газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. По словам Анастасиадиса, Анкара претендует на порядка 44% ИЭЗ Республики Кипр. В МИДе России высказываются по вопросу ситуации в Восточном Средиземноморье в сдержанном ключе. «Призываем партнеров работать над укреплением мер доверия и добрососедства, обязательно воздерживаться от односторонних непродуманных действий», — отмечала в июле официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия занимает подчеркнуто нейтральную позицию в вопросе конфликта Греции и Турции и не станет вмешиваться в споры в Восточном Средиземноморье, считает Антон Мардасов. Во-первых, как отметил аналитик, Москва, хотя и нарастила влияние в регионе за счет сирийской и ливийской кампаний, в Восточном Средиземноморье предпочитает воздерживаться от роли посредника. В случае же с греко-турецкими противоречиями Москва пыталась лавировать, чтобы не раздражать ни ту, ни другую сторону. «Максимум, что Россия может сделать — принять участие в каких-то международных инициативах по урегулированию ситуации, но не более того», — указал Мардасов.

Во-вторых, в Москве понимают, что в будущем диалог с Анкарой по теме энергоресурсов будет вести тяжелее: от строящихся Москвой трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» никто не откажется, однако роль России как экспортера углеводородов в Турцию в общем торговом потоке неуклонно снижается. К тому же в Москве не очень верят в реализацию трубопровода EastMed, которую продвигают оппоненты Анкары — в частности, Кипр. Этот проект — попытка институционализировать экономический альянс против Турции, которая не была приглашена в работу над инициативой. Как напомнил Мардасов, Анкара блокирует EastMed через договоренности с Переходным национальным советом Ливии.