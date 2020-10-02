Макрон объяснил отсутствие Лукашенко в санкционном списке Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не попал в санационный список ЕС, так как Евросоюз планирует начать диалог с республикой. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — заявил он (цитата по «РИА Новостям»).

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