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Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

Лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против тех, кто применял жестокость в отношении протестующих во время протестов в Белоруссии или участвовал в фальсификациях
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Какие требования предъявили в ЕС белорусским властям

Главы государств и правительств стран Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии и отказались принимать итоги состоявшихся там 9 августа президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС по видеосвязи в среду.

По словам Мишеля, в черный список Евросоюза попадут те, кто применял жестокость к протестующим, и те, кто способствовал фальсификациям на выборах. Ограничения коснутся «существенного числа людей», список будет представлен в ближайшее время, уточнил Мишель.

«ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах», — заявил он. Мишель призвал белорусскую оппозицию и власти начать диалог и выразил надежду, что иностранные державы не будут вмешиваться в ситуацию внутри республики. Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала пакет помощи гражданскому обществу Белоруссии. Рекомендация ввести санкции против ответственных за выборы чиновников была сформулирована на саммите глав МИД стран ЕС в пятницу, 14 августа.

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В преддверии встречи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон признал, что положение Белоруссии отличается от положения других стран, граничащих с Россией, — например, Украины или Грузии. «Белоруссия по-настоящему крепко связана с Россией, и большинство населения там одобрительно относится к тесным связям с Россией», — сказал он. Дальнейшие переговоры Евросоюза с Россией по поводу ситуации в Белоруссии будут проводиться с учетом тесных связей Москвы и Минска, уточнил Бретон.

Что отвечают белорусские власти и оппозиция

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Президент Александр Лукашенко отказывается от диалога с оппозицией под прессингом и обвинил Запад в пособничестве протестам и разжигании беспорядков. «Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь», — отметил он в среду. По словам Лукашенко, руководители западных государств предлагают переговоры, но параллельно «продолжают гнуть свою линию». «Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США», — сказал он. «Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят. Господь с ними», — подытожил Лукашенко.

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр
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Президент Белоруссии также поручил МИД довести до руководителей западных государств точку зрения официального Минска по текущей ситуации в стране. «Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский», — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Он также призвал напомнить иностранным лидерам об ответственности за разжигание беспорядков.

Единый кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская попросила ЕС не признавать итоги выборы в Белоруссии. Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусов и всего мира, считает она. Тихановская заявила, что созданный ею национальный координационный совет оппозиции должен способствовать мирной передаче власти в стране. «Он [совет] немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии», — сказала она.

В координационном совете считают, что Россия и Евросоюз должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями, утверждает экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко. «Мы заинтересованы в том, чтобы свой совет, медиацию между обществом и властью высказали эти уважаемые партнеры», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, ЕС, Минск, забастовки, протесты, санкции, Россия, Александр Лукашенко
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