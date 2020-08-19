Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

В преддверии встречи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон признал, что положение Белоруссии отличается от положения других стран, граничащих с Россией, — например, Украины или Грузии. «Белоруссия по-настоящему крепко связана с Россией, и большинство населения там одобрительно относится к тесным связям с Россией», — сказал он. Дальнейшие переговоры Евросоюза с Россией по поводу ситуации в Белоруссии будут проводиться с учетом тесных связей Москвы и Минска, уточнил Бретон.
Что отвечают белорусские власти и оппозиция
Президент Александр Лукашенко отказывается от диалога с оппозицией под прессингом и обвинил Запад в пособничестве протестам и разжигании беспорядков. «Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь», — отметил он в среду. По словам Лукашенко, руководители западных государств предлагают переговоры, но параллельно «продолжают гнуть свою линию». «Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США», — сказал он. «Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят. Господь с ними», — подытожил Лукашенко.
Президент Белоруссии также поручил МИД довести до руководителей западных государств точку зрения официального Минска по текущей ситуации в стране. «Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский», — сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Он также призвал напомнить иностранным лидерам об ответственности за разжигание беспорядков.
Единый кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская попросила ЕС не признавать итоги выборы в Белоруссии. Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусов и всего мира, считает она. Тихановская заявила, что созданный ею национальный координационный совет оппозиции должен способствовать мирной передаче власти в стране. «Он [совет] немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии», — сказала она.
В координационном совете считают, что Россия и Евросоюз должны быть посредниками в переговорах между оппозицией и властями, утверждает экс-министр культуры страны и бывший дипломат Павел Латушко. «Мы заинтересованы в том, чтобы свой совет, медиацию между обществом и властью высказали эти уважаемые партнеры», — сказал он на пресс-конференции во вторник.