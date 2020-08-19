Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

Лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против тех, кто применял жестокость в отношении протестующих во время протестов в Белоруссии или участвовал в фальсификациях

Шарль Мишель (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Какие требования предъявили в ЕС белорусским властям

Главы государств и правительств стран Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии и отказались принимать итоги состоявшихся там 9 августа президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС по видеосвязи в среду.

По словам Мишеля, в черный список Евросоюза попадут те, кто применял жестокость к протестующим, и те, кто способствовал фальсификациям на выборах. Ограничения коснутся «существенного числа людей», список будет представлен в ближайшее время, уточнил Мишель.

«ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах», — заявил он. Мишель призвал белорусскую оппозицию и власти начать диалог и выразил надежду, что иностранные державы не будут вмешиваться в ситуацию внутри республики. Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала пакет помощи гражданскому обществу Белоруссии. Рекомендация ввести санкции против ответственных за выборы чиновников была сформулирована на саммите глав МИД стран ЕС в пятницу, 14 августа.