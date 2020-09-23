Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж

Оппозиция в Минке вышла на очередную акцию протеста, на этот раз приуроченную к закрытой церемонии инаугурации Александра Лукашенко. Демонстранты были разогнаны силовиками, есть пострадавшие