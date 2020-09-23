Протесты в Белоруссии , 23 сен, 21:15
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Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Оппозиция в Минке вышла на очередную акцию протеста, на этот раз приуроченную к закрытой церемонии инаугурации Александра Лукашенко. Демонстранты были разогнаны силовиками, есть пострадавшие
Участники несанкционированной акции против инаугурации Александра Лукашенко у стелы «Минск — город-герой»
Белорусская оппозиция не признает официальные результаты выборов, согласно которым действующий президент одержал победу с 80,10% голосов
Две участницы демонстрации оказывают помощь оппозиционеру, пострадавшему при столкновении с силовиками
Задержание одного из участников уличных выступлений
Белоруские власти сообщили, что задержано более 10 человек
Демонстранты по-прежнему требуют признать объединенного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победительницей на выборах
Участники несанкционированной акции против инаугурации Александра Лукашенко, заблокированные силовиками в ТЦ «Галерея».