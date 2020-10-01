США не присоединятся к антибелорусским санкциям Британии и Канады

Вашингтон воздержится от санкций в отношении Белоруссии и не станет присоединяться к ограничениям, ранее введенным Великобританией и Канадой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Во вторник Лондон и Оттава запретили въезд и заморозили активы президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шестерых высокопоставленных чиновников республики.

Как пишет Reuters, США пока не будут присоединяться к санкциям, поскольку в Белом доме рассчитывают на консенсус между странами Еврозоны на заседании Европейского совета на этой неделе. Ранее Кипр заблокировал европейские санкции против Минска.

Один из собеседников агентства отметил, что пакет мер против Белоруссии уже подготовлен властями Соединенных Штатов. Однако о сроках их введения пока что ничего не известно.

Материал дополняется