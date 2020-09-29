Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

Президенту Белоруссии и руководителям силовых структур запретили въезд в Соединенное Королевство и транзакции через британские банки

Виктор Лукашенко (Фото: Дениса Костюченко / БелТа / ТАСС)

Великобритания ввела персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также подразумевают заморозку всех имеющихся в стране активов. Аналогичные меры ввела Канада.

Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

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В сообщении британского внешнеполитического ведомства утверждается, что, несмотря на многочисленные призывы со стороны международного сообщества, Лукашенко отказался начать диалог с оппозицией, а вместо этого «удвоил» силовое давление на оппонентов.