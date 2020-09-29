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Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

Президенту Белоруссии и руководителям силовых структур запретили въезд в Соединенное Королевство и транзакции через британские банки
Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко (Фото: Дениса Костюченко / БелТа / ТАСС)

Великобритания ввела персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также подразумевают заморозку всех имеющихся в стране активов. Аналогичные меры ввела Канада.

Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

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В сообщении британского внешнеполитического ведомства утверждается, что, несмотря на многочисленные призывы со стороны международного сообщества, Лукашенко отказался начать диалог с оппозицией, а вместо этого «удвоил» силовое давление на оппонентов.

В Лондоне указали, что Лукашенко стал первым иностранным лидером, который попал под новое санкционное законодательство, утвержденное в Великобритании в июле. До сих пор оно было распространено на людей из так называемого «списка Магнитского», а также на подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, репрессиях в отношении народа рохинджа в Мьянме и организаторов трудовых лагерей в КНДР.

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МИД Великобритании также сообщил, что Лондон изначально требовал от Лукашенко провести независимое расследование (под наблюдением ОБСЕ) возможных нарушений на президентских выборах в начале августа и последовавших за этим нарушений прав человека. Одновременно Великобритания выделила £1,5 млн на поддержку правозащитников и независимых СМИ в Белоруссии в ближайшие два года.

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«Мы не признаем результаты этих выборов. Одобренные нами санкции являются ответом на пытки и незаконные действия в отношении сотен мирных демонстрантов, задержанных в ходе акций протеста. Многие лидеры оппозиции были арестованы или насильственно выдворены за пределы страны, что стало четким сигналом о нежелании Лукашенко вступать в диалог с оппозицией», — заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб.

По итогам прошедших в начале августа президентских выборов в Белоруссии ЦИК страны объявила их победителем Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты.

Авторы
Михаил Котляр, Артем Филипенок
Белоруссия санкции Великобритания Александр Лукашенко
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