Лукашенко заявил, что без советского ядерного щита «нас бы не было»

США «не знают», что делать с Белоруссией и Россией из-за наличия у последней ядерного оружия, считает Лукашенко: ядерный удар приведет к смерти всей планеты, «а погибать они больше не хотят»

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

После Второй мировой войны США стали монополистами во многих областях и «производят почти треть мирового богатства», но не в сфере ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов Витебской области.

СССР развивал собственные ядерные технологии, и «если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было», считает белорусский лидер.

По его мнению, из-за наличия у России ядерного оружия США «не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись — будет ответ ядерным ударом». «А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — сказал он (цитата по БелТА).

В мае Лукашенко называл ядерное оружие «оружием защиты», заверял, что никто не собирается идти с ним в наступление, и призывал не допустить ядерного апокалипсиса.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс., эти страны являются лидерами по размеру ядерного арсенала. Россия, США и Китай обладают всеми компонентами ядерной триады — наземным, морским и воздушным. Российский президент Владимир Путин не раз называл ядерную триаду главным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны и обещал ее развивать.

Условия, при которых Россия может применить ядерное оружие, утверждены в документе от 2020 года: это поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников; применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России; воздействие на критически важные государственные или военные объекты России; агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В июне Путин допустил возможность изменения ядерной доктрины из-за «понижения порога применения ядерного оружия на Западе». В российском МИДе также считают, что в документе нужны «некие концептуальные дополнения», так как ситуация вокруг конфликта России и Украины показала, что «ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере». В Пентагоне США сообщили, что на фоне этих заявлений не видят необходимости менять уровень готовности своих ядерных сил.